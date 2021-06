O DEČAKU (7) CELA ŠPANIJA PRIČA, ON JE ČUDO OD DETETA! Otpevao rok pesmu i sve ostavio u ŠOKU! Da se naježeiš (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube/ The Voice Kids Spain

Hesus del Rio (7), dečak iz Španije, oduševio je i drugi put potpuno ostavio bez teksta žiri emisije "The Voice Kids".

Naime, ovaj sedmogodišnjak je na prvoj audiciji očarao članove žirija svojom izvedbom pesme "Highway to Hell" od AC/DC. Ovog puta, u drugom krugu, zajedno sa još dvojicom dečaka izveo je "Locked Out of Heaven" od Bruna Marsa. Iako se činilo da nije baš u svom elementu, rezultat je ipak išao u njegovu korist.

Hesususova obrada AC/DC hita postala je viralna pre mesec dana, a milioni ljudi nisu mogli da veruju da iz tog malenog tela izlazi tako moćan glas. Za ovu rundu, morao je ipak da "spusti loptu", otpeva pesmu koja nije u njegovom stilu i podeli scenu sa još dva, starija dečaka, Lukasom i Alehandrom. Videlo se da mu nije baš prijatno i da se mnogo bolje snalazi u roku, nego u pop žanru. A da se mnogo prijatnije oseća u rok žanru, svedoči njegov iizbor garderobe. Naime, ostao je veran rok stajlingu.

Njegov mentor, španski pevač Melendi, priznao je da je bila njegova greška i da nije izabrao dobru pesmu za Hesusa. Ipak, stoga je i izabrao njega da prođe u sledeću rundu, odlučivši se da prednost da dečakovoj energiji, ličnosti i potencijalu.Stoga se Hesusov put u "The Voice Kids" nastavlja.

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:12 LUNA POKAZALA KAKO USPAVLJUJE ĆERKU, NE ODVAJA SE OD NJE! Đoganijeva prizorom iz doma raznežila SVE, evo kako provode vreme!