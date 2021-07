KROZ "BUDI BOG S NAMA" UPOZNAĆEMO BEOGRAD IZ ZLATNOG DOBA: U Šijanovom filmu prvi put u kadru SLOBODA MIĆALOVIĆ I BIKOVIĆ!

Novi film kultnog reditelja Slobodana Šijana pod nazivom „Budi Bog s nama“ predstavljen je u dvorcu Fantast Dunđerski u Bečeju, gde je nastavljeno snimanje ovog velikog ostvarenja koje nas vraća u vreme Boška Tokina.

Ulogu prvog filmskog kritičara i reditelja u Srbiji tumači glumac Miloš Biković.

- Mi na neki način rehabilitujemo Boška Tokina, ja lično nisam znao ništa o njemu dok nisam pročitao scenario, pa sam tek onda u razgovoru sa Markom i profesorom Šijanom saznao nešto više o tom fantastičnom čoveku i mislim da je jako dobro što imamo rupe u kolektivnom sećanju koje su najizraženiji u istoriji XX veka. Mislim da je ovo važan korak da se oseti jedan važan momenat naše istorije, istorije našeg filma o kulturi Beograda - rekao je Miloš Biković.

foto: Kurir televizija

Slobodan Šijan, reditelj ovog filma, ali i kultnih "Davitelj protiv davitelja", "Maratonci trče počasni krug", "Ko to tamo peva" izjavio je da se film između ostalog bavi i sudbinom intelektualaca u nestabilnim i večito promenljivim vremenima u Srbiji:

- Avangardisti su inače poznati po tome da su skloni sukobu i ne popustaju i to je bio jedan sukob u kojem nema zezanja, tako je Marko Ristić ovo sve sredio, a pritom je on vrhunska figura u našoj kulturi, tako da me je zanimalo kako se te stvari smenjuju, ali to je neka fotka na kojoj se ovo sve događa - rekao je Šijan.

Glumivca Sloboda Mićalović u ovom filmu tumači lik Zore, a ono što je zanimljivo jeste da je prvi put u kadru sa Bikovićem.

foto: Kurir televizija

- Nekako sam se potajno nadala da ćemo se sresti na nekom projektu i zaista je pravo uživanje raditi sa njim. Mi se i privastno poznajemo, ali nikada nismo radili - rekla je glumica, dok je njen kolega Nebojša Dugalić izjavio da je pravi uspeh pojsviti se u filmu Slobodana Šijana:

foto: Kurir televizija

- Ovo doživljavam kao višestruku privilegiju i da zajedno oživimo to najbolje vreme koje pamtimo - rekao je Dugalić.

Kroz film "Budi Bog s nama" upoznaćemo Beograd iz zlatnog doba 20-ih godina prošlog veka i vremenom kada je smatran balkanskim Parizom.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:29 SLOBODA SE LATILA MIKROFONA I SLAVLJENICI ULEPŠALA VEČE: Glumica pokazala veliki TALENAT, pustila glas i izdominirala! (VIDEO)