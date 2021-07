Svetska premijera domaćeg filma „Nečista krv - greh predaka” na Festivalu evropskog filma Palić

Film „Nečista krv – greh predaka” reditelja Milutina Petrovića imaće svetsku premijeru 22. jula ove godine na Letnjoj pozornici Festivala evropskog filma Palić, koji se ove godine održava od 17. do 23. jula. Ovo ostvarenje naći će se u Glavnom takmičarskom programu festivala, gde će biti u konkurenciji za Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju, kao i za Specijalnu nagradu žirija.

foto: Promo

Reditelj Milutin Petrović je o predstojećoj premijeri filma rekao: „Na Paliću je ta divna projekcija na otvorenom, pod zvezdama, idealno mesto da tvoj film neko vidi. Nama je najvažnije da film krene u bioskope krajem avgusta i u septembru, i da ga tamo vidi mnogo ljudi. „Nečista krv - greh predaka" je film kao što su nekada filmovi bili - kao oni filmovi koje volite da gledate više puta. Dok čekamo taj trenutak da ljudi mogu da pogledaju film u bioskopima, Palićki filmski festival je divna prilika da ga pogleda festivalska publika. Sem toga, Palić je internacionalni festival i na njemu je prisutna praktično sva stručna javnost regiona”. Milutin Petrović se ovim filmom vraća na Festival evropskog filma Palić nakon 2015. i projekcije ostvarenja “Petlja”.

foto: Promo

Film prati priču o Hadži Trifunu, uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo moćni turski begovi nego i sama njegova porodica. Trifun donosi niz teških odluka koje će kasnije uticati na njegove potomke, junake iz romana „Nečista krv”.

foto: Promo

Uloge tumače Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Tim Sejfi, Nela Mihailović, Marko Grabež, Aleksandar Ristovski, Nedim Nezirović, Dejan Bućin, Teodora Dragićević, MIlica Gojković i Vaja Dujović. Film je rađen po scenariju Vojislava Nanovića, koji je adaptirala Milena Marković. Za scenografiju je bio zadužen Milenko Jeremić, koji je sa svojim timom za potrebe filma izgradio repliku Vranja iz 19. veka, dok je veličanstvene kostime epohe kreirala kostimografkinja Marina Medenica. Fim je nastao u produkciji This and That Productions.

foto: Promo

Prema rečima Snežane van Hauwelingen, direktorke produkcijske kuće This and that Productions, film „Nečista krv – greh predaka” će svetskom premijerom na Festivalu evropskog filma Palić započeti festivalski život u Srbiji i regionu, a beogradska premijera zakazana za 24. avgust u Kombank dvorani: „Drago mi je da se festivali i bioskopi vraćaju u svoje normalne tokove i izuzetno se radujemo premijeri filma na Palickom festivalu. Film „Nečista krv - greh predaka” je istorijska drama bazirana na delima Bore Stankovića za koju je scenario maestralno napisao čuveni Vojislav Nanović. Cela ekipa je imala veliku odgovornost ali i izazov da realizuje ovaj film, i nadamo se dobrim reakcijama kako stručne javnosti, tako i publike na Paliću, u Beogradu i Srbiji.

foto: Promo

Ovogodišnje, dvadeset osmo izdanje Festivala evropskog filma Palić, održaće se u tradicionalnom festivalskom terminu, od 17. do 23. jula na Paliću i u Suboticu, u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica. Festival se ove godine održava na više lokacija među kojima su jedinstvena Letnja pozornica na Paliću, kao i bioskopi Eurocinema, Abazija i Lifka.

foto: Promo

Tokom predfestivalskog programa i centralnog dela manifestacije publici će biti predstavljeno više od 130 filmova iz svih krajeva Evrope, u 15 različitih selekcija i programskih celina. Mnogi od filmova imaće svoju srpsku i regionalnu premijeru upravo na Paliću. Pored bogatog filmskog programa, publika će moći da uživa u brojnim dinamičnim pratećim sadržajima – koncertima, izložbama, promocijama, radionicama i stručnim predavanjima.

Promo tekst