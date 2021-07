RELJA POPOVIĆ NIJE HTEO HONORAR ZA SVOJU ULOGU: Reditelj BESE Igor Stoimenov otkriva za Kurir tajne sa snimanja druge sezone

Pre nekoliko dana u Beogradu pala je poslednja klapa druge sezone TV serije "Besa". Nakon naše prestonice, ekipa se seli u Estoniju, posle čega će postprodukcija učiniti svoje kako bismo se već od jeseni družili na TV ekranima. Premijera se bliži, a za Kurir svoje utiske prvi put za medije otkriva reditelj, scenarista i jedan od tvoraca ovog ostvarenja Igor Stoimenov.

Da li je teško bilo raditi nastavak posle uspeha prve sezone?

- Uvek je to kompleksno. Isti problem imaju i muzičari kada rade drugi album. Napravili smo drugi deo posle dve i po godine rada. Zadovoljan sam s onim što smo dosad uradili. Nije još gotov naš posao. Ostalo nam je još nedelju dana da snimamo u Estoniji, što vidim kao novi izazov. Srećan sam i relaksiran, jer će ovo biti bolje od prve sezone.

Šta je rasplet?

- Neće ovo biti potpuno nova priča. Nastavljamo tamo gde smo stali kroz dve ili tri godine. Sada će priča biti malo šira i neće se ticati samo Uroša, Petrita i Dardana, nego su tu i novi mladi junaci. Veću ulogu u seriji će imati Milan Marić, kao i njegova devojka Milica Gojković, Relja Popović, kao i mladi albanski glumci sa Kosova Florist Bajgora, Tristan Halilaj i Gezin Žerhaj. Druga sezona je priča o sukobu dve generacije. Jedne koje odlazi, a to je pedeset plus, i one koja dolazi, a ima tek dvadesetak godina.

Kako je Estonija završila u srpskoj seriji?

- Ona se organski desila. Naš glavni junak Uroš Perić mora da ode na neko vreme iz zemlje. Radili smo istraživanje u policiji gde takvi ljudi obično idu, a odgovor smo dobili da je u to u zemlje gde nema puno naše emigracije. Od svih zemalja smo izabrali Estoniju. Mi nemamo pojma koliko je to lepa zemlja. Talin je prelep grad i radujem se što ćemo u priči imati deset estonskih glumaca. Estonci su odmah kupili tu seriju i emitovaće je na svog glavnom TV kanalu.

Šta vam je kao reditelju što se tiče kastinga bilo najteže?

- Nemam mnogo novih uloga. Najveći izazov je bio da smo morali da steknemo poverenje kod glumaca sa Kosova. Morali smo da idemo u Prištinu i da ih ubedimo da će biti kriminalci u srpskoj seriji, što nije bilo nimalo lako. Dobilo smo trenutno tri najveće zvezde s Kosova s Arbenom Bajraktarajem na čelu, koji igra od početka. Jedna od glumica s Kosova mi je rekla posle "Bese" da sada ima više pratilaca iz Srbije nego sa Kosova. Ponosan sam što vidim da nakon ove serije ljudi počinju da se zbližavaju.

Hoće li serija nešto da promeni u odnosima Beograda i Prištine?

- Neće ona da promeni ništa. Serija će da pokaže da tamo i ovde žive neki normalni ljudi, koji nevezano od neke politike mogu normalno da funkcionišu i rade. Ne bih se mešao u rad političkih elita. Umetnički mikrosvet savršeno funkcioniše decenijama, počevši od Faruka Begolija do Envera Petrovcija. Oni su glumili u Srbiji, a posao umetnika je i da zbližava ljude.

Neki glumci u "Besi", kao Hana Selimović, kod vas je napravila svoju prvu TV ulogu. Šta od nje možemo da očekujemo u nastavku? Da li će zavesti svog kolegu, kog igra Timotijević?

- "Besa" je druga serija u novom talasu koje nisu tipične RTS serije poput "Ranjenog orla". Hanu poznajem još dok je bila dete. Njena majka je radila u Kinoteci kad sam ja upisivao FDU. Upoznao sam je kad je imala nekih šest godina, gledao sam je godinama u pozorištu i jedva sam čekao da joj dam ulogu. U prvoj sezoni nije dala ni 20 posto koliko je dobra u nastavku. Sada ima ozbiljnu ulogu. Miloš Timotijević je moj kolega sa studija. Kod njega nema greške. Dobar i precizan glumac.

Da li ste Relju Popovića ubeđivali da prihvati ulogu?

- Ne. Moja koleginica Tea je radila s njim kad je bio dete. On je kod nje dobio prvu ulogu. Hteli smo da imamo u seriji glumce koji ne igraju svuda. Kad se ta uloga pojavila, nama je odmah pao na pamet Relja Popović. On je odigrao sjajnu ulogu u "Paradi". On bukvalno čak nije hteo ni honorar. Ima fenomenalnu ulogu. On je neki Jago iz "Otela".

