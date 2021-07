PINKIJEVA MAJKA 17 GODINA NIJE SMOGLA SNAGE DA PROČITA NALAZ OBDUKCIJE: Jeziva sudbina glumca nikog ne ostavlja RAVNODUŠNIM

Više od dve decenije je prošlo od iznenadne smrti tada devetnaestogodišnjeg glumca Dušana Pekića, koga je proslavila uloga Pinkija u filmu "Rane".

Pekić je želeo da upiše Akademiju i postane glumac, ali to se nikada nije ostvarilo. On je 2000. godine otišao u Kraljevo na odsluženje vojnog roka, sa kog se nikad nije vratio. U noći između 26. i 27. marta tada devetnaestogodišnji Dušan preminuo je u vojnoj kasarni, a o uzroku smrti se do danas spekulisalo.

Neki su rekli da je prevelika doza nedozvoljenih supstanci bila fatalna, dok su drugi govorili kako je ugušen u snu, a njegova majka Milunka Tašić je tek 17 godina smogla snage da sazna pravu istinu.

- Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom! Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka! Njegova devojka Jelena Janković bila je puna života, kao i on. Žao mi je što odavno nemam nikakav kontakt s njom, volela bih da se čujemo - ispričala je pre nekoliko godina Pinkijeva majka.

Nikad neće zaboraviti poslednji susret, tog 26. marta 2000. godine, kada je dobila najgore vesti koje majka može da čuje - da joj je sin preminuo.

foto: Printscreen

- Dobio je novu ulogu, ali smrt je bila brža. Bio je u Kraljevu u vojsci. Prethodnog dana bila je zakletva. Preterao je s pićem! Kad smo se rastali, otišao je sa drugom do susednog grada i nastavio da pije. Vratili su se oko ponoći u kasarnu. Kad je ujutru oficir budio vojnike iz njegove sobe, svi su morali da ustanu. Njega je ostavio da spava jer mu je bio miljenik, a i inače se teško budio - pričala je Milunka.

- Da ga je oficir probudio kad i ostale vojnike i sad bi bio živ, ali nije! Kasnije, oko osam sati, neko je ušao da nešto uzme i čuo da krklja! Tad su svi pojurili da ga spasu, ali bilo je kasno! U obdukcionom zapisniku piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja! "U grlu, dušniku i glavnim dušnicama nalazi se obilna količina želudačnog sadržaja, koja skoro u potpunosti ispunjava njihov lumen i u kome su prepoznatljivi delići polusvarene hrane". Posle 17 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz - otvorila je dušu.

Iako se nikada neće pomiriti sa njegovom smrću, Milunka nikoga ne krivi.

- Nesrećan splet okolnosti. Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i bio je počeo da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude! Bio je spreman da sve podeli s drugima - odeću, hranu, a kad nisu imali gde, dovodio ih da prespavaju. Nekad sam se zbog toga ljutila! On je bio milostiviji, zato valjda još opstaje u srcima mnogih, a to je korak do večnosti - rekla je za kraj majka pokojnog Dušana.

kurir.rs

Bonus video:

00:19 SAHRANA LEGENDARNOG ĐORĐA MARJANOVIĆA: Od velikana se opraštaju porodica, prijatelji i kolege, udovica NEUTEŠNA i SVA U CRNINI