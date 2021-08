EKSKLUZIVNO! POGLEDAJTE NAJAVU ZA FILM NEČISTA KRV: Ekranizacija priče o srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa Turcima!

Film „Nečista krv – greh predaka” reditelja Milutina Petrovića imao je svetsku premijeru 22. jula ove godine na Letnjoj pozornici Festivala evropskog filma Palić. Ovo ostvarenje dobilo je uglednu nagradu publike za najbolji festivalski film.

foto: Promo

Film prati priču o Hadži Trifunu, uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo moćni turski begovi nego i sama njegova porodica. Trifun donosi niz teških odluka koje će kasnije uticati na njegove potomke, junake iz romana „Nečista krv”.

Nakon uspešne festivalske premijere na Festivalu evropskog filma Palić, festivalska publika u Srbiji imaće priliku da film pogleda u Vrnjačkoj banji, 13. avgusta, na otvaranju 45. Festivala filmskog scenarija, u Smederevu, 20. avgusta na svečanom otvaranju četvrtog Dunav Film Fest-a i 22. avgusta u Nišu, u okviru takmičarskog programa 56. Festivala glumačkih ostvarenja - Filmski susreti.

foto: Promo

Beogradska bioskopska premijera zakazana je za 24. avgust u Kombank dvorani i dvorani Cineplexx Galerija Belgrade, a bioskopska publika širom Srbije moći će da pogleda film već od 26. avgusta.

Uloge u filmu tumače Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Tim Sejfi, Nela Mihailović, Marko Grabež, Aleksandar Ristovski, Nedim Nezirović, Dejan Bućin, Teodora Dragićević, MIlica Gojković i Vaja Dujović. Film je rađen po scenariju Vojislava Nanovića, koji je adaptirala Milena Marković. Za scenografiju je bio zadužen Milenko Jeremić, koji je sa svojim timom za potrebe filma izgradio repliku Vranja iz 19. veka, dok je veličanstvene kostime epohe kreirala kostimografkinja Marina Medenica. Fim je nastao u produkciji This and That Productions.

Kurir.rs

Bonus video:

03:39 KROZ FILM BUDI BOG S NAMA UPOZNAJEMO BEOGRAD IZ ZLATNOIG DOBA: U Šijanovom filmu prvi put u kadru SLOBODA MIĆALOVIĆ I BIKOVIĆ!