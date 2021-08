KROACIJA REKORDS ZARADILA MILIONE NA PESMAMA BREGE I NOVIH FOSILA! Sud presudio: 28 godina muzička kuća koristila je tuđe snimke!

Visoki upravni sud Hrvatske iz Zagreba nakon višegodišnjeg suđenja utvrdio je da njihova najveća muzička kuća "Kroacija rekords" nije pravilno privatizovala nekadašnji "Jugoton", već je otuđila veoma vrednu diskografsku imovinu, preneo je onlajn magazin Telegram.

Izdavač je, kako se navodi, reizdao fonograme, odnosno originalne snimke grupa kao što su Novi fosili, Azra ili Bijelo dugme. Na masterima pomenutih bendova "Kroacija rekords" zarađivao je nelegalno milione kuna i to punih 28 godina, zaključak je suda.

- "Jugoton" je nacionalizovana firma, on je već sam po sebi nelegalna firma. Ja mislim da je najbolje vratiti svakom svoje. Cela ta muzička industrija, to je sve bazirano na izvlačenju kapitala. To je reket, oni su oslobođeni bilo kakvih nameta, mogu raditi šta hoće. Za mene je u toj istoj zemlji važio komunizam, a za njih kapitalizam. Mene "Jugoton" nikad i ni za šta nije platio. "Jugoton" me je opljačkao - izjavio je Branimir Džoni Štulić za Index.hr.

Reagujući na presudu, predstavnici "Kroacija rekordsa" tvrde da fonograma nije moglo da bude na popisu privatizovane imovine, jer je taj pojam u Zakon o autorskom pravu uveden 2003. godine, kada je sprovedena i revizija u ovoj kompaniji.

- Rešenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od 5. oktobra 1993. godine, utvrđeno je da će se deo fonoteke, za koji nadležna tela utvrde da se ne smatra delom nacionalnog blaga Republike Hrvatske, naknadno proceniti, a deonice u protivrednosti vratiti Fondu za privatizaciju, što nije sprovedeno - stoji u presudi.

