EVA RAS ZA KURIR ISPRIČALA NEPOZNATE DETALJE IZ ŽIVOTA LANETA GUTOVIĆA: Nosio je veliku tugu u sebi koju na kraju niko nije otkrio

Srbija se i dalje oprašta od velikog i jedinstvenog Milana Laneta Gutovića. Svojim neodoljivim šarmom i duhovitošću kupio nas je za sva vremena.

Njegove najveće uloge zauvek će nas podsećati koliko je bio veliki u svetu glume.

Koliko je značio srpskoj glumi i koliko je naša scena izgubila njegovim odlaskom, rekle su nam današnji gosti Pulsa Srbije, glumice Eva Ras, Milica Milša i pevač Kiki Lesendrić.

- Mi smo prošle nedelje snimali po onoj vrućini seriju, i neko je gledajući na telefon rekao "umro je Lane", mi smo morali da nastavimo dalje sa radom. Onda je mladi glumac Rade Maričić opet pogledao nešto na telefonu i rekao "vest je povučena", onda smo se svi nadali da će sve imati srećan ishod. Lane je za mene za jednu nedelju 2 puta umro, oduzela sam se kad sam pročitala vest. Mene leče već 19 godina od kancera i svako ko boluje od tako opake bolesti zna da će ga sačekati kraj. Nadala sam se da će uspeti da pobedi kancer. Bio je jedinstven i fantastičan komičar, on je jedan od najtalentovanijih glumaca. Lane se oslanjao isključivo na svoje glumačke veštine, bio je car našeg glumišta. On je naš Čarli Čaplin, i više od toga. Malo njih je njega znalo privatno, nosio je neku tugu u sebi koju niko nije otkrio na kraju. Bio je veliki zavodnik kad je bio mlad. Ja sam ga pitala kako može tako, on mi je rekao "ti si ovca, ja nisam". Kasnije kad se oženio postao je pravi ozbiljan muškarac - kaže Eva.

foto: Kurir televizija

- Mnogo sam tužna, jako me je pogodila ta vest. Lane je bio jedinstven, takav se neće više roditi. Svi koji smo ga poznavali bili smo srećni što smo mogli da uživamo u njegovom društvu. Lane je mogao sve, bio je poseban i omiljen. Svaki moj rad sa njim bio je divan, on je bio dobar kolega i iza sebe je ostavio epohalne uloge. Imao je poseban šarm, šta god da uradi vi ne možete da se naljutite na njega - rekla je Milica.

foto: Kurir televizija

01:23 GLUMICA MILICA MILŠA: Lane je bio poseban, bio je poseban i omiljen

- Lane je bio moj jako dobar prijatelj, čak sam i glumio u njegovom serijalu. On je bio mnogo pozitivan čovek, ne mogu da ga prebolim. Bio je izuzetno duhovit čovejk, koji je znao da se našali i na svoj i na tuđ račun. Bata Stojković i Bora Todorović su mu bili slični. Mnogo mi fali Lane - rekao je Lesendrić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

02:04 LANE JE GENIJE, NJEGA NISTE MOGLI DA PREVARITE! Saša Joksimović o smrti Milana Gutovića: Bili smo ubeđeni da će pobediti rak