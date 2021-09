VREME MERIM NA ONO SA TOBOM I BEZ TEBE: Glumac dobio nagradu za ŽIVOTNO DELO, pa održao EMOTIVNI govor, posvetio ga NJOJ! (VIDEO)

Italijanski glumac Roberto Beninji nagrađen je Zlatnim lavom za životno delo, na ovogodišnjem 78. festivalu u Veneciji i tom prilikom održao emotivni govor.

Ono što je dodatno oduševilo gledaoce jeste govor šarmantnog glumca prlikom primanja nagrade, koji je gotovo u potpunosti posvetio svojoj supruzi - glumici Nikoleti Braski.

Niame, njih dvoje su zajedno već četiri decenije, a upoznali su se na snimanju njegovog prvog filma “Ti me pokrećeš”. Nikoleta je glumila u gotovo svim Beninjijevim ostvarenjima, među kojima se izdvaja potresna priča “Život je lep” o preživljavanju oca i sina u nacističkom logoru.

Nakon uvodnih zahvalnica, Roberto je uputio sledeće reči svojoj partnerki:

- U ovom trenutku želim posvetiti moje misli Nikoleti Braski, koja je ovde u dvorani. Sve radimo zajedno već 40 godina. Ja znam samo za jedan način merenja vremena: s tobom ili bez tebe. Podelićemo ovog krilatog lava, ja uzimam rep, da ti pokažem svoju radost mašući repom, a ti uzmi ostalo. Prvenstveno krila, krila su tvoja, jer ako sam u svom radu ponekad leteo, to je zahvaljujući tebi, tvom talentu, tvojoj misteriji, tvom šarmu, tvojoj lepoti, tvojoj ženstvenosti, činjenici da si žena - rekao je Beninji i dodao:

- Biti žena je misterija koji mi muškarci ne razumemo. Gručo Marks je bio u pravu kada je rekao “muškarci su žene koje nisu uspele to da budu”. I to je istina. Nisam uspeo da budem poput tebe, Nikoleta. Ako sam u mom životu napravio nešto lepo ili dobro, to je uvek bilo kroz tvoje svetlo. Naša je ljubav bila na prvi pogled, zapravo na večni pogled - poručio je on svojoj supruzi.

