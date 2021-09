TAMARA DRAGIČEVIĆ O ULOZI SILVANE ARMENULIĆ: Bjelogrlić mi je zabranio da se smejem u filmu Toma

Lik legendarne pevačice Silvane Armenulić u novom filmu "Toma" oživela je glumica Tamara Dragičević. Mada se od starta znalo da će upravo ona igrati pevačicu koja je plenila svojim glasom i lepotom, izvesno vreme čekalo se na odluku ko će biti Toma Zdravković. Izbor je pao na Milana Marića i sada deluje da je to bila prava podela.

- Kad sam pozvana kao jedina glumica na kasting, osećala sam veliku odgovornost. Znala sam da nemam konkurenciju, ali sam bila konkurencija samoj sebi. Kad sam radila prvu scenu, prišao mi je Bjelogrlić i rekao: "Nemoj da se smeješ!" Dobro me poznaje, kao i ja sebe. To dosad kao glumica nisam imala prilike da pokažem. Meni se uvek omakne osmeh i uvek su drugi reditelji na tome potencirali. Rekla sam sebi: "Hvala ti bože, i ja to osećam". Na toj osnovi sam gradila Silvanu Armenulić, donela sam neku svoju emociju. Na sve to je došla kolektivna energija cele ekipe. Uživali smo u radu - rekla je Tamara, koja, iako se bavi pevanjem u slobodno vreme, u filmu ne peva ona, već Suzana Branković.

Mlada glumica dobila je pohvale i za svoj tuzlanski akcenat.

- Moj tata je rođen u Brčkom, a imao je rodbinu u Sarajevu, Višegradu i Čajniču. Kroz detinjstvo sam slušala te ljude. Plašila sam se da za odluku ne bude presudan dijalekt. Plašila sam se gde treba da izgovorim "j". Akcenat mi nije bio problem - istakla je Tamara.

