NEKADA SE OD GLUME ŽIVELO KOMOTNIJE: Tamara Dragičević odigrala je ŽIVOTNU ULOGU, a evo koliko je lik Silvane uticao na nju!

Tamara Dragičević odigrala svoju životnu ulogu u filmu ,,Toma". Glumica tumači lik Silvane Armenulić, legendarne pevačice iz Jugoslavije koja je u mnogome uticala na tok života čuvenog muzičara Tome Zdravkovića.

- Ovo je moj prva velika filmska uloga. Radila sam na dosta projekata, ali su to u glavnom bile serije i na filmu neke manje uloge. Svaka mi je na svoj način važna, draga i bitna. Kao prvu ulogu, koja je važna i bitna za mene jeste film „Igra u tami“ koja je rađena po istoimenoj predstavi. Sa druge strane, film ,,Toma" je za moju karijeru najznačajniji - započinje priču Tamara.

Inače, Bjela je mesecima tragao za lik Silvane, nije odmah mogao da nađe koja bi to bila adekvatna glumica koju bi pozvao na kasting, onda se setio Tamare, s obizorom na to da je radio sa njom na filmu „Montevideo, Bog te video".

- Bila sam pozvana jedina na kasting, što znači da su mene videli u toj ulozi. Ali kao na svakom ozbiljnom kastingu i projektu oni to moraju da provere. Pre toga smo radili, ali je mnogo prošlo od naše prve saradnje. Bila sam na prvom probnom snimanju, kasnije na drugom, onda na trećem. Kada se birao glumac za Tomu Zdravkovića isto sam bila na probnim snimanjima. Za svo to vreme nisam znala da sam dobila ulogu, mada sam pretpostavljala da ću igrati Silvanu, ali nisam želela to da izgovorim dok mi nije javljeno zvanično. Nekoliko meseci kada je sklopljena cela ekipa je i meni javljeno da sam dobila ulogu. Tek sam tada smela da se radujem, a pre toga sam se nadala - iskrena je glumica.

Glumcima se dešava da ih uloga promeni u određenim segmentima u privatnom životu, a na pitanje kako je Silvana uticala na nju Tamara kaže:

- Uvek se trudimo da napravimo otklon od uloge kada se završi snimajući dan ili snimanje. Ostaje sećanje i uspomene, kao i nova uloga da vas publika upozna na drugačiji način i vidi nešto što nije imala prilike da vidi. Svakako da radom na ulozi, kopajući po njenoj duši odnosno duši lika, nekako morate da se bavite svojom dušom i sobom, te šta je to Silvanino bilo u meni, a upoznavajući se sa likom sam otkrila. Mislim da mora da prođe još vremena, kako bih shvatila sa određene distance šta je to što će možda ovaj lik promeniti kod mene - rekla je glumica, a na konstataciju da ne voli mnogo da priča o privatnom životu sa suprugom glumcem Petrom Benčinom poručila je da je za glumca zapravo dobro da ima tajnu:

- Za glumca je dobro da ima tajnu i da što manje iznosi detalje iz privatnog života u javnost. Što manje ljudi zna o našem privatnom životu, to više se raduju nama da nas gledaju u novim ulogama. To se negde poklapa i sa likom Silvane koja je takođe svoj privatan život krila. Više je govorila kroz svoje pesme, tu se negde podudara moje mišljenje sa nečim što mislim da je bilo naše zajedničko. Naš posao i ono što radimo iz srca i duše, te da to govori o nama. Intervjui su tu da kažemo šta novo radimo, a mislim da je u glumačkom poslu što je manje toga, bolje.

Sa druge strane glumica na društvenim mrežama postavlja fotografije iz privatnog života, gde prikazuje kako zapravo izgleda njen život, ali i na to je imala spreman odgovor:

- To su segmenti koji su fotografija, trenutak i nešto što imamo potrebu da podelimo sa ljudima koji su odabrali da prate naše rad i život. Nisu to ne znam kakve privatne stvari, već pojedini trenuci sa letovanja, rođendana i drugih važnih događaja. Imam period kada često objavljujem stvari, ali isto tako i kada ne objavljujem ništa. Želim da kažem da je to dozirano u onoj meri u kojoj ja to želim. Mislim da je to dobar kanal, gde ja komuniciram sa publikom. Mislim da karijeru treba da vodimo kako smatramo da je najbolje.

Često imamo priliku da vidimo kako se glumci danas pored svog posla, bave snimanjem reklama, preuzimaju jedan deo posla od influensera:

- Vremena su se promenila, nekada je to bila stvar izbor, naravno i dalje je. Nekada ste mnogo komotnije mogli da živite od glumačkog posla, a danas morate da budete i influenseri da bi živeli dobro. Naš posao podrazumevaju stvari koje nisu samo televizija, pozorište i film. Sve je stvar odabira da procenimo šta želimo i u čemu ćemo se snaći dobro, a da neće da bode oči, te da to bude deo posla - iskrena je Dragičevićeva.

