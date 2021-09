3 GODINE BEZ PREDRAGA EJDUSA: Oženio se najlepšom Bograđankom, a od karijere važnija mu je bila PORODICA!

Proslavljeni glumac Predrag Ejdus napustio je na današnji dan pre tri godine. Do kraja života igrao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, koje ga nije zaboravilo.

foto: Dragana Udovičić

"Na današnji dan pre tri godine napustio nas je veliki srpski glumac, prvak Nrodnog pozorišta u Beogradu Predrag Ejdus. Svojim velikim darom i talentom obeležio je jedno vreme u istoriji naše kuće, njegov Kir Janja, Knez Miškin, Napoleon, Joakim Vujić, Osip Mandeljštam, Boris Godunov, Laza Dunđerski... i dalje žive u sećanjima verne pozorišne publike. Iza sebe je ostavio i veliki broj filmskih i televizijskih uloga a za svoj rad nagrađivan je svim najznačajnijim nagradama za glumca sa ovih podneblja, među kojima su Dobričin prsten, Zlatni lovorov venac na MESU, Sterijina nagrada, Nušićeva nagrada, Oktobarska nagrada grada Beograda, Nagrada "Raša Plaović", stoji na sajtu nacionalnog teatra.

Iza sebe je ostavio brojne uloge, ali je često isticao da su mu u životu najveći uspeh deca.

foto: Marina Lopičić

Predrag je bio u braku sa scenografom i arhitektom Milicom Ejdus više od 40 godina iz kojeg ima ćerku Vanju i sina Filipa.

Glumac je svojevremeno u jednom intervjuu otkrio kako je upoznao svoju suprugu i kako je njihova ljubavna priča počela.

Predrag i Milica Ejdus na dan njihovog venčanja 1975.

– Primetio sam je mnogo pre nego što sam je upoznao. Stanovao sam kod Pravnog fakulteta, a ona je tuda svakodnevno prolazila sa drugaricama na putu do Arhitektonskog fakulteta. I stvarno je bila prelepa, pa su je primetili pa su je primetili i svi drugi, ne samo ja. Mi smo u to doba bili klinci, one su već bile studentkinje, a mi gimnazijalci. Nisam ni sanjao da će biti moja. Kasnije smo se upoznali i sve je imalo prirodan put, pa je tako došlo i do našeg zbližavanja i braka. Venčali smo se kada sam se vratio iz vojske 1975. godine i naravno da sam bio ponosan na suprugu, ali i na sebe što sam uspeo da osvojim jednu od najlepših žena Beograda – rekao je glumac svojevremeno.

foto: Damir Dervišagić

Mnogo godina kasnije, kada su ga pitali kako su on i Milica uspeli da sačuvaju brak, imao je krajnje jednostavno objašnjenje koje bi možda svi trebalo da poslušamo:

“U braku mora da ima razumevanja, a po svemu sudeći supruga ga je imala za mene kao i ja za nju. Ne postoji idealan brak, ali mi smo se venčali i dobili decu iz ljubavi, bavili se sličnim profesijama i verujem da smo zbog toga uspeli. Imali smo slične ideje kako da vaspitavamo decu, pa ih tako nikada nismo lagali, čak i kada se govorilo o neprijatnim istinama. Posle svega, zapitam se da li je moguće da smo tako dugo zajedno i poželim da i sebi i njoj dodelim medalju. Ipak, znam da bi ona više volela lep prsten, što planiram da joj kupim za godišnjicu”, ispričao je Ejdus 2009. godine...

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/ opanak

Bonus video:

01:51 SRPSKA GLUMICA ZBOG ULOGE PROMENILA LIČNI OPIS! Prefarbala vatreno RIĐU kosu i SMRŠALA čak 30 KILA! Jedva je PREPOZNAJU! (KURIR TELEVIZIJA)