UREDNIK KULTURE U KURIRU NAGAZIO MARIJU KARAN: Osrednja glumica! To što je radila u Americi ne može se nazvati ulogama!

Ljubomir Radanov, urednik rubrike "Kultura" na Kuriru komenatarisao je novu seriju "Dinastija" koja se emituje na domaćoj televiziji i koja je rađena po uzoru na nekada jako popularnu američku seriju "Dinastija".

foto: Kurir TV

Glavna uloga Aleksis dodeljena je glumici Mariji Karan, a Ljubomir je to njeno ostvarenje i celokupno stvaralaštvo ocenio kao osrednje.

foto: Kurir TV

- Komentari su veoma podeljeni kada je u pitanju serija "Dinastija". Ljudi često kritikuju te rimejkove. Marija Karan je osrednja glumica. O njenom glumačkom daru bi se dalo raspravljati. Glumac se dokazuje ulogama u pozorištu i na velikim festivalima, ona nažalost taj dokaz nema. Ona jeste popularna glumica, ali nema ono da je priznata od strane struke i njen talenat će se uvek osporavati. Da li sa pravom ili ne, to će reći kritika - kaže Ljubomir, koji dodaje da njena karijera u Americi nije uspela.

foto: Kurir TV

- To što se ona pojavila u nekoliko epizoda, to se ne može nazvati ulogama. I ti i ja možemo doći na dodelu Oskara, to nije nikakav reper - zaključio je Radanov.

08:50 UREDNIK KULTURE O DOMAĆIM SERIJAMA: Marija Karan LOŠA GLUMICA, Tika Stanić MAESTRALAN u Feliksu

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:08 ZA MNOGE PORODICE DEČJI DODATAK OD 3.000 JE PRILIKA DA JEDU! Jovana iz Centra za mame rastužila pričom o siromaštvu