NAZIVALI SU GA KLAVIRSKIM PRINCEM: Uhapšen slavni kineski pijanista jer je unajmio PROSTITUTKU, evo kako će ga NRK kazniti!

Slavni kineski pijanista, Li Jundi (Li Yundi) je uhapšen zbog unajmljivanja prostituke, objavila je pekinška policija. Muzičar (39) i prostitutka (29) priznali su nelegalnu aktivnost.

Oni su uhvaćeni pošto je neko dojavio organima reda.

Policija nije objavila puno ime uhapšenog, ali mnogi kineski mediji su kasnije potvrdili da se radi baš o Liju. Mnogi su šokirani ovim vestima jer je Li poznat kao kineski "Klavirski princ".

Sa samo 18 godina, Li je postao najmlađi pijanista i prva osoba iz Kine koja je ostvojila prestižnu nagradu na takmičenjuŠopen 2000. godine. Nastupao je širom sveta, a u Kini je imao status super-stara.

- O, moj bože! Da li je moguće? Da li je to isti Li Jundi kome smo se toliko divili? - napisala je jedna osoba na platformi Veibo koja je pandan Tviteru.

Ostali su bili skeptični zbog načina na koji je uhvaćen.

- Zanima me kako to da je javnost saznala za sve to? Kada vidiš čoveka od 39 i deojku od 29 godina kako ulaze u zgradu zajedno, kako možeš da znaš da su to prostitutka i njen klijent? Možda su to muž i žena, prijatelji - kaže drugi komentator.

Posle ove vesti, Asocijacija kineskih muzičara se oglasila i rekla da će povući Lijevo članstvo u organizaciji jer on predstavlja "ekstremno negativan društveni uticaj".

Neki su mišljenja da njegovo kažnjavanje treba da posluži kao upozorenje drugima, najpre "nemoralnim " poznatim ličnostima jer Kina pokušava da osvoji industriju zabave, a ovakvo ponašanje joj ne ide u prilog.

Po kineskom zakonu, oni koji unajme ili koriste usluge seksualne radnice mogu dobiti 15 dana zatvora i novčanu kažnu do 5.000 juana, odnosno 782 dolara.

