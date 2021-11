OPSTANAK JE NAJTEŽI DEO NAŠEG POSLA: Kubura otkrio kako uspeva u glumi već 30 godina, a evo šta radi kada je na SELU! (FOTO)

Glumac Aleksandar Srećković Kubura ostvario je značajne uloge u brojnim domaćim ostvarenjima.

On priznaje da je u glumi blizu 30 godina i da su mu profesori na početku karijere savetovali da je najbitnije kvalitetno istrajati. Kubura smatra da je Mirjana Karanović ulogom u "Petrijinom vencu" većinu glumaca podstakla da se upravo bave tim poslom.

foto: Sonja Spasić

- Koliko ja znam to je prva filmska uloga Mirjane Karanović. Svakako je uzbudljivo gledati sada tu njenu ulogu u pozorištu. To je jedan od filmova zbog kojih smo počeli svi da razmišljamo o glumi. Ponovo je uzbudljivo gledati je u novoj ulozi i na koji način će odglumiti u Petrijinom vencu - poručuje Kubur otkriva šta je bitno da bi se u glumi opstalo.

- Opstanak je nešto što je najteži deo našeg posla. Profesori su nam prvo to pričali na akademiji, da je bitno opstajati u radu. Ne moraš imati karijeru dugu 40 godina, ali je bitno imati tri dobre uloge. Bitno je raditi na sebi, razvijati se, teško je to fizički i socijalno. Kultura nikada nije bila ni na prvom, ni na trećem, ni na sedmom mestu. Uvek se kultura borila za svoju poziciju u društvu i borimo se. Bliži mi se uskoro 30 godina aktivnog rada, nemam problem da još toliko trajem - govori on.

foto: Ata Images

Sve veća filmska i televizijska hiperprodukcija privlači pažnju gledalaca kraj malih ekrana i Kubura smatra da je to idealna prilika da se publici nametne nešto kvalitetnijeg programa.

- Kvaliteta i nekvaliteta je uvek bilo u našoj profesiji. Ono što je osnovni filter kvaliteta je vreme, ono što preživi to prvo emitovanje i na kraju nekoliko repriza koje su standardne, to je nešto što ostaje za sva vremena. Mnogi projekti i mnoge serije brzo odu u zaborav, ali to je normalno. Sve velike produkcije imaju i ovakve i onakve projekte. Nekada uspe da projekat odlično prođe, nekada ne. Konačno su dramski oblici uspeli da istisnu razne rijalitije i gadosti koje su vladale godine. To je moguće i svi smo srećni zbog toga. Ima vrlo kvalitetnih stvari koje se pojavljuju. Apsolutno je dobro praviti što više projekata i truditi se da oni budu što kvalitetniji - navodi glumac.

Kubura se već nekoliko godina bavi pečenjem rakije u selu Ratina kod Kraljeva. On je iskoristio priliku da poslednje dane jeseni provede na imanju, gde je osim šljivovice spremio i rakiju od dunje.

- Dunja kasna, ali prvoklasna - uz osmeh je prokomentarisao glumac uz snimak kako uz kazan provodi vreme.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic