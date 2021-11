DRAMA HRVATSKE GLUMICE: Država me tera iz sopstvenog stana, bojim se da će mi se od stresa ponovo VRATITI RAK!

Drhtavim glasom hrvatska glumica Danira Gović (48), koja je pre dve godine pobedila rak dojke nakon dve godine borbe s opakom bolešću, priča da sada država želi da izbaci nju i njenog jedanestogodišnjeg sina Paška iz stana.

foto: Printscreen N1 Zagreb

- Poslednje dane ne spavam noćima, živim u ogromnom stresu i bojim se da će mi se od svega vratiti karcinom - priča na početku glumica i dodaje:

- Pre šest godina sam slučajno saznala da se nekad vodio spor za moj stan od 31 kvadratni metar u Zagrebu, jer sam nasledila otkup od prethodnih vlasnika. Grad Zagreb mi je tada poslao dopis da taj otkup više ne mogu isplaćivati jer je ugovor poništen. No, ništa drugo u vezi tog spora mi nije bilo dozvoljeno da znam, jer ja nisam stranka u procesu. Zamislite vi to, moj stan je stranka, a ja nisam - kazala je Gović koja je dve godine posle saznala o čemu se radi, nakon što je taj spor završen, a originalni vlasnik pokušao da se upiše u zemljišne knjige, a odbili su ga iz zemljišnje knjige.

Glumica i njen tadašnji partner su stan kupili 2009. godine i odmah platili 64.500 evra prethodnim vlasnicima. Pomogli su im roditelji, a oni su još dosta novca uložili u renoviranje. Kada je kupila stan, sve je bilo čisto u papirima.

- Naravno da ga ne bih kupovala da su mi tada rekli kako postoji ikakava nedoumica u papirima. Međutim, kasnije sam povezala šta se dogodilo. Država je nacionalizovani stan 2001. prodala gospođi, koja nije imala uslove za kupovinu, a predočila je da ima. Jedan od uslova bio je da ona i suprug nemaju još jednu nekretninu u Zagrebu, a imali su je. Recimo da su to sakrili, a Grad Zagreb to nije proverio. Naslednik nacionalizovanog stana je to saznao i već 2002. godine podigao tužbu, a oni su brže-bolje prodali stan - priča Gović.

Stan je kupio jedan par koji ga je nakon sedam godina prodao Gović, koja nije bila ni svesna da se vodi spor.

- Stan sam kupila 2009. s čistim papirima, bez ikakve zabeležbe. Spor o kojem nisam imala pojma završio je 2013. godine u korist originalnog vlasnika. Tada Državno tužilac prigovara moj upis u pravo vlasništva jer je idealni deo tog stana pravomoćnim rešenjem Gradskog kancelarije za imovinu pravne poslove i imovinu grada 2013. vraćen bivšim vlasnicima, a na preostalom delu se pretpostavlja pravo vlasništva Republike Hrvatske. Znači, za taj neki preostali deo, koji uopšte ne znam koji je, oni spore moje vlasništvo - dodala je Gović koja se tada obratila medijima i tražila od Državnog tužioca da joj odgovore kakav je to preostali deo koji traže.

foto: Printscreen N1 Zagreb

- Na konkretna pitanja poslali su birokratske odgovore, te mi i dalje nisu objasnili šta je to preostali deo. Šta bi trebala da znači rečenica: "Pravosnažnom administrativnom odlukom stan na koji se odnosi vaš upit vraćen je bivšim vlasnicima u idealnim delovima, a u preostalom delu Republika Hrvatska je vlasnika po zakonu?" Kakav je to preostali deo od stana koji ima samo 31 kvadratni metar? Jeziv je taj odgovor, ne znam je li to neko odgovorio samo tako, ili ga jednostavno ne zanima - pita se Gović i napominje kako je kada je kupila taj stan uredno platila porez državi za njega, a sada joj ta ista država kaže kako više nema pravo na njega.

- Imam ročište 8. decembra, i u užasnom sam stresu. Ne znam koji će biti ishod, moram platiti advokata, a ne znam odakle jer radim kao frilenser i nemam stalni izvor prihoda. Za mene je to sumrak pravne države. Premijer u Beču pre tri dana priča o pravnoj državi, a ja se stvarno pitam ima li je kod nas. Ako ne možete verovati institucijama, onda gde se nalazimo? Kako je ta ista država uzela četiri posto poreza, ako sam kupila nešto što nisam smela? Tu živim 12 godina sa urednim papirima, bez da mi je iko rekao kako stan ima spor. Saznala sam i kako, ako je stan kupljen od 1997. do 2017., ne podleže zemljišnim knjigama. Znači, ko zna koliko još takvih stanova ima. Svi mogu imati kosture u ormaru i bojati se da im se nakon 20 godina javi neko i zatraži ga nazad. Zašto uopšte imamo zemljišne knjige ako ne možemo da se pouzdamo da su one verodostojne? - pita se Danira Gović.

Po njenom mišljenju, jedino ispravno rešenje bilo bi da Grad Zagreb obešteti originalnog vlasnika, a oni se naplate od gospođe koja ih je prevarila.

- Ja to ovako sumiram: država je uzela stan nekom, onda ga prodala, zatim je godinama ubirala novac od njega, a sad bi ga opet uzela i ponovno dala nekom. Kako, ako su ga prodali? Ovo je teški apsurd. Nije lako biti u sporu s državom. Pitam se stvarno kakva je budućnost za mog sina i mene nakon tog 8. decembra, kada moram na ročište - zaključila je glumica, a prenosi "Večernji list".

Kurir.rs/S.M./Večernji list

Bonus video:

01:27 GLUMICA, MANEKENKA I MODEL! Jagoda ima ČETVORO DECE, a izgleda SAVRŠENO! Snajka oduševila žiri ŽENA ZMAJ!