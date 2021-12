IRON MAIDEN U BEOGRADU: Legendarni sastav potvrdio da dolazi u Srbiju posle 8 GODINA, a evo kada će nastupiti!

Čuveni britanski sastav "Iron Maiden" je svojoj turneji “Legacy Of The Beast 2022” dodao još šest evropskih gradova, uključujući i koncert u beogradskoj Štark Areni, 24. maja.

foto: Promo

Šou je već videlo skoro dva miliona ljudi širom sveta, a obožavaoci i mediji su ocenili da je u pitanju najekstravagantniji i vizuelno najspektakularniji nastup u karijeri benda do sada, sa set listom višedecenijskih hitova, koji su favoriti njihovih brojnih obožavalaca. Bend će izvoditi i pesme sa novog studijskog albuma “Senjutsu”.

"Iron Maiden" su poslednji put svirali u Srbiji 2014. godine, tako da će ovaj koncert biti jedinstvena prilika za fanove da prvi put čuju nove pesme uživo i da budu svedoci spektakularnog koncerta u Štark Areni.

foto: Promo

Menadžer benda Rod Smolvud je izjavio: „Sledeće godine ćemo konačno moći da nastupimo na velikim evropskim stadionima i arenama i realizujemo turneju 'Legacy of the Beast', koja je prvobitno bila predviđena za 2020. godinu i od tada je dva puta odlagana! Oduševljeni smo što ćemo moći da sviramo u nekim od velikih gradova istočne Evrope, uključujući i Ukrajinu gde nikada nismo nastupali. Napravićemo neke izmene u produkciji i set listi kako bismo uključili i pesme sa našeg novog albuma “Senjutsu”, što će turneju učiniti još uzbudljivijom i spektakularnijom od proslavljenog originalnog šoua, ali možete biti sigurni da ćemo svakako svirati sve „hitove“ i da ćete videti ključne elemente originalne turneje kao što su Spitfajer, Ikar, Hell, bacače plamena, pirotehniku i ostalo! Ali mi ćemo to još malo protresti i Trooper Eddie će imati ozbiljnu konkurenciju u novom Senjutsu „svetu“ koji ćemo dočarati.”

foto: Promo

Pevač Brus Dikinson dodaje: „Zaista se radujemo našem povratku u Evropu sledeće godine i sjajno je što sada možemo da dodamo Beograd i druge koncerte u istočnoj Evropi, velike gradove i velike fanove. Uzbuđen sam zbog novih dodataka scenskoj produkciji i jedva čekamo da svi vide šta smo planirali. Ceo bend je zaista uživao u dosadašnjoj turneji i sada jedva čekamo da se vratimo na put da sviramo uživo, zabavimo se i vidimo sve vas ponovo!”

Ulaznice će biti puštene u prodaju 6. decembra u 10 časova preko ticket.rs, po cenama od 3.900 do 6.900 dinara, a kao i uvek, biće organizovana ekskluzivna pretprodaja za članove fan kluba Iron Maiden. Specijalni gosti koncerta u Beogradu biće “Lord Of The Lost”.

foto: Promo

Kurir.rs

Bonus video:

11:47 DALILIN BIVŠI OBJAVIO CEO RAZGOVOR SA NJENOM MAJKOM: Sve isplivalo na videlo