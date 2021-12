JASNA ĐURIČIĆ JE VELIKA GLUMICA I ZASLUŽENO JE NAGRAĐENA Izudin Bajrović o filmu Deset u pola, saradnji sa koleginicom i Kusturici

Glumac Izudin Bajrović ostvario je sjajnu ulogu u filmu "Deset u pola", koji se trenutno prikazuje u domaćim bioskopima. Umetnika iz Sarajeva publika je zapazila kao Crnog Maga u seriji "Pevačica", ali i ostvarenju "Quo Vadis, Aida?". Za Kurir Bajrović govori o saradnji s Jasnom Đuričić, čijeg supruga je igrao, ali i o sinu Dinu, koji je već uspešan mladi glumac.

Šta vas je privuklo priči "Deset u pola" oskarovca Danisa Tanovića?

- Vedrina koja je izbijala iz te priče. Zaljubio sam se u još nedovršenu verziju scenarija. Plašio sam se da se priča nikad neće realizovati. Nadam se da ga i publika i u Srbiji s oduševljenjem prati.

Gledaoci su razočarani jer na kraju filma ne dobiju odgovor gde su najbolji ćevapi u Sarajevu.

- Mislim da je nemoguće odgovoriti na to pitanje. Nas pet da pitate, svako bi drugačije odgovorio. Neko voli kod Mrkve, drugi kod Hodžića, treći kod Želje...

Partner vam je Branko Đurić Đura. Priznajete li ga za Sarajliju jer je vegetarijanac?

- Nije čitav život vegetarijanac. Za glumca u ovom filmu nije važno da li jede meso. On je duhovit i sjajan partner. Kvalitet ovog filma je u tome što je Danis Tanović njim otkrio drugu stranu svog bića, koja je duhovita i opuštena. On pravi odmak od teških tema kojima se ranije bavio. Dobro se snašao u ovom žanru.

Igrali ste i u seriji "Pevačica". Kako je došlo do saradnje s Gagom Antonijevićem?

- Pozvali su me iz agencije "Pajper" i ponudili ulogu. Imao sam sjajnu saradnju s njima i na "Državnom službeniku". Oba projekta su rađena u doba pandemije. Priča je dosta intrigantna, kao i sam lik. Često se dešava da nama ljudima pitome naravi dobro leže negativci, ali i obrnuto. Ništa slično nisam imao prilike da radim.

"Quo Vadis, Aida?" nije uzeo Oskara, ali je dobio tri nagrade EFA.

- Srećan sam zbog uspeha filma, ali nagrade za dve talentovane žene Jasmilu Žbanić i Jasnu Đuričić. Jasna je velika glumica i nagrada koju je osvojila potpuno je zaslužena i došla joj je u pravo vreme.

Kako pamtite saradnju s Jasnom, koja vam igra suprugu?

- Ona je imala 42 dana snimanja. Radili smo u ekstremnim uslovima. Prvo je bila hladnoća, pa ekstremna vrućina. Izdržala je sve na nogama. Uspeo sam za duplo manje dana da dobijem upalu pluća. Jasna se nikad nije požalila ni da je dobila žuljeve od cipela. Uloga koju je napravila je snažna i ostaće važna u njenoj karijeri.

Prvi put u film "Aida" radite i sa sinom Dinom. Kako ste reagovali na odluku da će upisati glumu?

- Moj sin Dino je iznenada doneo odluku da upiše glumu. Nisam u njemu tokom srednje škole otkrivao da želi da se bavi ovim poslom, ili je on to dobro skrivao. Glumački hleb je težak, a posebno u Bosni. Nemamo ozbiljnu filmsku i pozorišnu produkciju. Uplašio sam se za njegovu budućnost, ali brzo sam i prihvatio njegovu odluku kao normalnu. Postao sam i srećan jer je počeo da dobija glavne uloge. U "Aidi" smo se prvi put sreli na platnu. Nije bilo potrebe da razdvajamo uloge i privatni život. Bili smo sin i otac i iza i ispred kamere.

Kakav savet ste mu dali?

- Nisam ni ja to izmislio. Gluma nije trka na kratke staze, već maraton. Izdržaće u ovom poslu samo oni koji to najviše žele.

Sarajevo je bilo filmski grad. Imamo Kusturicu, koji je doneo Zlatnu palmu, i Tanovića, koji je doneo Oskara. Da li je došlo vreme da se Kusturica vrati u rodni grad?

- Samo on zna da li je to njemu realno ili nije. Kusturica je ostavio traga u Sarajevu, ali i ono u njemu. Vreme će pokazati da li je to moguće. Nisam siguran koliko sam ja prava osoba i adresa za odgovor na ovo vaše pitanje.

