DANAS KO JE NORMALAN, TAJ NIJE NORMALAN! Anica Dobra o novoj ulozi, Nikoli KOJI i kadrovima s prijateljicom VESNOM TRIVALIĆ

Godinu 2022. Anica Dobra otvara glavnom ulogom u mini-seriji "Čudne ljubavi". Projekat scenariste Bobana Jevtića pod rediteljskom palicom Nikole Koja stiže na male ekrane Superstar kanala 1. januara i trajaće do 3. Kako to izgleda kad slavski ručak krene po zlu, da li razvedeni partneri mogu da budu prijatelji, kako je to kad volite mnogo mlađeg muškarca, a kako kad o sebi lažete devojku u koju ste se tek zaljubili, na šta liči sestrinsko rivalstvo, a na šta muško-žensko prijateljstvo, da li decu treba podržavati baš u svemu i šta zaista očekujemo od svog partnera - samo su neke od tema koje će nas razgaliti tokom tri dinamične epizode. Anica igra Olgu, a s glumicom razgovor je napravljen nakon zatvorene premijere za članove filmske ekipe u Kinoteci.

- Gledali smo ovu seriju u bioskopu, smatram da ona pripada bioskopu. Smatram da je prva, ako ovo uopšte jeste nekakav žanr ili podžanr, na ovim prostorima koja je napravljena po nečemu što jesmo već videli, ali na naš, autentičan način. Kada sam čitala scenario, bila sam jako zadovoljna, glumeći na setu bila sam zadovoljnija, a ovo što sam videla je korak ili možda oktava više od onoga što sam doživela na setu - kaže glumica.

Anica je pokušala da nam približi junake ove novogodišnje priče:

- Naravno, danas ko je normalan, taj nije normalan, tako da ovi ljudi ipak nisu normalni i zato je, ne samo njihove ljubavi nego i sve što se dešava u ovoj mini-seriji, zapravo jako čudno. Ali ja bih se koncentrisala na ovu drugu reč, koja se zove ljubav, ona je glavni pokretač, ona je glavni motiv zašto se sve ovde dešava tako kako se dešava, tako da je na pravom mestu ovaj naziv.

Glumica smatra da nema epizodnih uloga i da je srećna što deli kadar s Vesnom Trivalić.

- Ovde su svi likovi podjednako epizodni i podjednako važni i podjednako glavni. Svaki ima svoju priču, što zajedno čini neki mozaik. Volela bih, ja lično, to mi je na srcu, da istaknem da mi je mnogo drago što se Nikola Kojo setio da uklopi Vesnu Trivalić i mene, osim što se privatno volimo, prvi put smo se sada u kadru ispričale, prvi put smo radile zajedno. Prvi put smo nabacivale volej da bi ova druga dala gol. I to mi je nešto što mi je užasno dragoceno, i mislim da to treba videti i da će mnoge obradovati Vesnina pojava - iskrena je dramska umetnica.

Ona nema sumnje da će publika voleti "Čudne ljubavi".

- Nešto je ili smešno, ili nije, u tome će se, nadam se, mnogi prepoznati. Humora nema bez zapravo tačne emocije i bez topline. To će mi biti jako interesantno da pratim da li će ljudi to videti - pita se Dobra.

