EVO ŠTA IRFAN MENSUR STVARNO MISLI O ANICI DOBROJ! Nikad do sad nisu radili zajedno, a diže je u ZVEZDE bez pardona!

Irfan Mensur u susret novom poslovnom poduhvatu otkrio je da mu se konačno ukazala prilika da sarađuje s Anicom Dobrom, što se nikad do sad nije dogodilo. O koleginici, pak, ima veoma lepo mišljenje i raduje se novom poduhvatu u karijeri.

"Malo je neverovatno, ali ja s Anicom Dobrom nisam radio do ove serije. Prvi put radimo zajedno i izuzetno je poštujem. Volim i mislim da je osobena glumica i osobena žena", naglašava Irfan.

Na pitanje da li mu je naporno da radi za vreme pandemije koronavirusa, Irfan odgovara:

"To nije naporno. Pitanje je samo vaše lične kulture da li ćete pristati na uslove koji su vam preporučeni. Ja se više brinem za nekog drugog nego za sebe. Ja znam da sam dovoljno razuman da ću ispoštovati sve ono što mi je rečeno: maske, rukavice, dezinfekcija ruku, distanca... To jeste malo opterećenje, ali radi se. Ako se desi neki incdent, snimanje se prekida dok se to ne sredi, dok ne dođe sve kako treba... Znate, ova situacija vam je ista kao kada pada kiša 15 dana pa ne možete da snimite sunčan dan. To je tako."

