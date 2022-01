BOL NE PROLAZI, PATIM I TUGU ČUVAM ZA SEBE: Naša voditeljka progovorila o smrti bivšeg muža MARKA, a jedno je držalo da NE POTONE

Voditeljka jedne od najgledanijih emisija kolažnog tipa "Praktična žena", harizmatična Nataša Pavlović, pričala je o uspehu projekta čiji je autor i domaćin, odnosu sa sinovima, porodičnim obavezama, ali i smrti bivšeg supruga, glumca Marka Živića koji nas je prerano napustio.

foto: Nebojša Mandić, Jovan Mladenović

- Godina 2021. je moja najteža godina i iskreno ne znam odakle sam crpela snagu da ostanem na nogama i da budem posvećena i deci i poslu. Ne znam gde sam našla tu nadljudsku snagu da to sve izdržim, a da se ništa ne primeti, ali neka bude da su deca ta koja su me motivisala - rekla je Nataša na početku razgovora, a onda je došla i bolna tema o preranoj smrti Marka Živića.

- To su stvari koje ne prolaze, to mora da se otpati i ja sam to uradila u svoja četiri zida. Takva sam. Nemam ništa od toga što ću svoju tugu da delim sa bilo kime, osamim se, tugujem tamo gde me niko ne vidi i onda kada izađem među ljude uključim autopilot i idem dalje. Valjda smo mi ljudi životinje koje mogu da izdrže čak i ono što misle da ne mogu - rekla je Nataša u intervjuu za Alo i priznala da joj je cela prethodna godina bila veliki izazov.

foto: Pritnscreen

- Teško je bilo biti raspoložen tokom prethodne godine. Nisam smela da posustanem, jer svima su nam se dešavale loše stvari. Suočavali smo se s jako neprijatnim situacijama. Sebi nisam smela da dozvolim da se pojavim na snimanju emisije i da se vidi da mi je teško, to je bio pravi izazov - dodala je ona.

Iako je 2021. godina bila izuzetno teška za Natašu, ona priznaje da zbog porodice i posla mora da ostane jaka i da se ne preda.

- Iako sam od onih žena koje se trude da sve postignu, naravno da se umorim. Danima jurim oko poslovnih obaveza, pazim dete koje mi je bolesno, neispavana sam, ne znam gde gledam, često mi se dogodi da zaplićem u emisiji... Nekada i namerno ostavim u montaži svoje lapsuse, jer je previše savršenosti, pogotovo na društvenim mrežama. S druge strane, ja baš želim da se poistovetim sa ženama koje me gledaju, kao i one sa mnom jer nismo uvek najbolje, najzgodnije i uvek dobro raspoložene - kaže voditeljka.

foto: Dragan Kadić

Brak sa producentom Predragom Pavlovićem s kojim ima dva sina važi za jedan od skladnijih na domaćoj javnoj sceni. Njih dvoje se retko eksponiraju u medijima, ali su, kako Nataša kaže, jednom drugom velika podrška kako privatno tako i poslovno.

- Razumemo se pogledom. Toliko dugo smo zajedno da smo sve teme oko posla odavno ispričali, ali ipak kada dođemo kući jedno drugom poverimo sve probleme koje imamo i nastavljamo dalje - rekla je ona.

Nataša obožava praznike, jer je porodica tada na okupu, a kako nam je otkrila, veliku pomoć ima od mlađeg sina.

- Mlađi sinčić obožava da pravi sa mnom kolače i ja obožavam kada je on tu pored mene. Svesna sam da će već sutra biti veliki i da će imati svoj svet. S druge strane, stariji je mangup koji sada neće da ga mama poljubi pred društvom. (smeh) - kaže voditeljka.

Da li je teško da ostvariš i održiš visok rejting u trenutku kada rijaliti programi vladaju televizijom?

- Nije lako imati visoku gledanost, a ne baviti se nekim stvarima na "prvu loptu", možemo svi da se skinemo goli i da imamo najjači rejting, ali to je najlakše. Trudim se da na neki drugi način održim gledanost svoje emisije. Meni je najbitnije poverenje publike i jako vodim računa o tome jer moju emisiju gledaju i deca - dodaje ona.

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram

