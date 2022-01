KAKO SE SNIMALA VRELA SCENA IZMEĐU RELJE I KAMKE: Prvo su sve probali obučeni, a onda su se skinuli! REDITELJU BILO NAJTEŽE

Druga sezona "Bese" obradovala je domaću publiku, a među novim likovima našao se i Relja Popović koji se odlično snašao u glumačkim vodama.

Veliku pažnju privukle su scene žestokog seksa koji Relja u seriji ima sa makedonskom glumicom Kamkom Točinovski, a za njih je bio zadužen reditelj Milan Todorović.

foto: Privatna Arhiva

"On je postao moj omiljeni domaći glumac. Nikad nisam pre serije čuo za njega. Kad su mi rekli da je on bio u grupi Elitni odredi, prvo što sam pitao: "Ljudi, kako će on da igra ovako bitnu ulogu." Posle snimanja sam se pitao kako on ne glumi u svakom domaćem filmu ili seriji. On je fenomenalan glumac. Došao je na snimanje spreman", seća se Milan.

foto: Promo/Sergej Radović

Scene o kojima se priča Relja je morao da snima već prvog radnog dana.

"Kad radimo te scene, svi koji nemaju potrebe da budu na setu izađu. Posle uradimo probno snimanje kad su glumci obučeni, a onda se skinu. Meni su te scene najteže za rad. Na kraju, oni su bez ičega na sebi, a ja moram da im kažem možete li malo bolje da vodite ljubav ili smanjite doživljaj. Da je film, skinuo bih i čaršave, ali kad radite seriju, niste to u prilici. Serija ide na TV, a mora da bude dosta toga sakrivenog. Bilo je strašno što je i Relji i meni to bila prva scena u seriji. Međutim, nekako smo to skinuli s dnevnog reda, pa su Kamka i on bili prisniji u nastavku priče", otkriva reditelj.

foto: Promo/Sergej Radović

