UBILI SMO NEKE OMILJENE LIKOVE, ALI NISMO IZNEVERILI PUBLIKU I SEBE: Finale BESE se bliži, a evo da li će biti TREĆE SEZONE

Rasplet i konačni obračun u drugoj sezoni TV serije "Besa" publika na Superstar kanalu će videti večeras, a naredne nedelje i publika Prve televizije. Za Kurir svoje utiske iz Amerike otkriva Igor Stoimenov, kreator, reditelj i scenarista ovog ostvarenja.

Finale serije "Besa" se bliži, a da je druga sezona bolja od prve, verovali ste od početka. Šta vas je činilo tako samouverenim?

- Apsolutno, jer su se pre početka rada na drugoj sezoni poklopile mnoge kockice. Prvu sezonu smo išli grlom u jagode. Verovali smo u to što radimo, ali nismo bili svesni šta nas sve čeka. I mi smo, srećom, znanjem, verom... nekako uspeli da nađemo jedan uski put koji nas je doveo do uspešnog kraja. Kraja kojim smo uspeli da ozbiljno pomerimo granice u srpskoj produkciji. Ta škola iz prve sezone mi je mnogo pomogla u stvaranju druge. Trudio sam se da stilski i dramaturški "Besa" bude u maniru najboljih serija sa svetskih platformi, a da sa druge strane sačuva ono autentično s Balkana, što je čini toliko drugačijom od svih ostalih svetskih serija. Naš cilj od starta je bio da uđemo u arenu s najvećim svetskim serijama. I do poslednjeg dana rada na seriji nismo odustali od toga. Zbog toga je internacionalni uspeh "Bese" zapravo kruna naše vere i teškog rada.

foto: Sergej Radović

Da li ste imali dilemu kako da završite drugo poglavlje priče?

- Kolokvijalno rečeno, mi kreatori serija smo u prenesenom značenju neka vrsta dilera droge. Želimo da naši gledaoci budu zavisni od onoga što radimo, a da ih nijednog trenutka ne ubijemo. Svaka sezona, pa i ova, zaokružena je, ima i katarzu i rasplet na kraju koji smo razvijali tokom cele sezone, ali i uvek otvorene linije na kojima možemo da gradimo priču dalje. Druga sezona "Bese" je specifična po tome što je priča postala disperzivnija i što smo svakom od likova (koji su ostali živi) ostavili prostora da mogu da razvijaju svoju liniju radnje i dalje - u sledećim nastavcima.

foto: Sergej Radović

"Porodica je sve." Mnogi članovi ove vaše filmske porodice nisu preživeli. Zašto? Od koga ste se najteže rastali?

- Stvaranje serije je težak posao, jer sa jedne strane morate da ispratite liniju radnje svakog lika, a da u međuvremenu ne izneverite sebe i publiku time što ćete ubiti neke omiljene likove. Naravno, priča i žanr nose svoje zakonitosti i u seriji kakva je "Besa" morate da ubijete neke likova. Kad sam krenuo da radim na konceptu druge, shvatio sam koliko mi, recimo, nedostaju likovi Agima, Teute i Mime, ali sam nekako uspeo da ih nadomestim likovima kao što su Isa, Ana i povećanjem uloge Une. Gubitak Hašima nismo mogli nikako da pokrijemo i zato sam ga vratio kroz lik Ljaha.

foto: Sergej Radović

Da li publika može da se nada i trećoj sezoni?

- Moj posao u stvaranju serije je da otvaram mogućnosti i mislim da je kraj druge sezonu zapravo uvod u još ozbiljnije zaplete u nastavku "Bese". U drugoj sezoni smo podmladili seriju, uveli neke nove likove i dali im "dubinu", pojačali žensku liniju, svesno pasivirali neke od glavnih junaka i na kraju ih vratili u život. Verujem da je nastavak "Bese" u bilo kom formalnom obliku zadatak nas koji smo je stvorili pred milionskim auditorijumom širom Balkana, ali i ne samo Balkana.

Da li je teže napraviti seriju ili prodati je Arapima i Estoncima? Gde će još biti prikazana "Besa"?

- Život umetničkog dela je organska stvar. Kad ga stvarate, nikad ne znate šta su njegovi krajnji dometi. Kod nas, u našem govornom području, situacija je još teža i neizvesnija. I zbog toga je svaki uspeh koji internacionalno napravi bilo koji projekat s Balkana zapravo Sizifov posao. Za mene je mnogo veći uspeh od prodaje serije želja da producenti iz inostranstva žele da kupe licencu za svoju verziju "Bese". To još uvek nije uspeo niko s Balkana osim nas. Pored arapske verzije, koja je do sada snimljena, "Adrenalin produkcija" već ima nekoliko upita sa drugih velikih tržišta za kupovinu licence.

foto: Sergej Radović

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

