PRAVA ISTINA O BRAKU GAGIJA I BRANKE PUJIĆ! Zajedno su 3 decenije, ali nije sve BAJKA! Kad on u kući POLUDI, sve se menja

Malo ko može da se pohvali ljubavnom pričom koja traje već pune tri decenije kao što mogu Branka Pujić i Dragan Gagi Jovanović. Ovo dvoje legendarnih glumaca zavoleli su se na prvi pogled, a Gagi se u Branku zaljubio tokom snimanja horor filma “Sveto mesto”.

Zajedno su glumili i u seriji “Najbolji”, snimanoj 1989. godine, a tri godine kasnije su se venčali. Od tada pišu ljubavne stranice romana u koji su dodali najvažniju junakinju, ćerku Anđelu, koja je krenula roditeljskim stopama i uspešno krči glumački put.

- Istina, prvi put kad sam je spazio, znao sam da će biti moja. Morao sam malo da pričekam, ali vredelo je - rekao je Gagi jednom prilikom, pa dodao za tada:

- Nemamo recept za srećan brak. Nas je od prvog dana vezivalo poštovanje koje gajimo jedno prema dugom. Nikada se između nas nije isprečila karijera ili nešto materijalno. Drago mi je što je pored mene neko ko ima ljubavi za sve, ko je spreman svakom da pomogne i ko voli život. Srećan sam što je Branka skromna i što sam njene želje mogao da ostvarim.

S druge strane, Branka nije baš imala takve prve utiske.

- Kad sam upoznala Dragana, imala sam dečka. U početku smo se družili, bio je duhovit, mnogo smo se smejali i s vremenom mi se uvukao pod kožu. Sveto mesto nam je bio prvi zajednički projekt i tu je naša ljubav zaista krenula. Ali nešto se događalo i pre toga. Sećam se, kad me prvi put video na Akademiji, rekao je da ću mu biti žena. Imao je ceo plan! A meni je u početku s njim bilo jako lepo, sve je krenulo iz druženja i spontano preraslo u ovo što imamo i danas. Najjače su mu oružje šarm i plemenitost. Duhovit je i vrlo muževan, ali i jako dobar čovek - ispričala je Branka pre nekoliko godina. Branka, koja se pored glume bavi pedagoškim radom i profesor je na Fakultetu dramskih umetnosti, a istovremeno vodi i školu glume za mlade “Mali teatar”, priznaje da je njen suprug izuzetno svojeglav i da joj to ponekad zasmeta.

- Gagi jeste često u pravu i donosi dobre odluke, ali u startu nikad ne želi da uradi kako sam ja predložila. Tek kasnije, na neki način, usvoji moj predlog.

Glumac, međutim, misli drugačije.

- Branka, nevesta Draganova, ima strpljenja i uporna je u onome što želi. Ja trčim na 100 metara, a ona je maratonac. Primer je ugaona garnitura, zbog koje sam poludeo jer me zamara da se bavim time i da je tražim danima. Ja sam nestrpljiv, a Branka bi mogla da čeka koliko god treba samo da bude kako je ona zamislila. Eto, uspela je da izgura da kupimo ovu garnituru, a bio sam siguran da nema šanse. Uvek kažemo šta mislimo, uveren sam da je to najbolji način da odnos među ljudima bude dobar. Ponekad se ponašamo kao deca, ali s obzirom na to da se igramo ceo život, imamo pravo da budemo takvi - rekao je tada.

