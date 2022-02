MISLILA JE DA JE ZAFRKAVAM, A ONDA ME JE POZVALA NA KAFU: Otašević otkrio kako se RODILA LJUBAV s 9 godina starijom koleginicom

Glumac Momčilo Otašević osvojio je publiku širom regiona kako svojim ulogama, tako i šarmom, a posebno je zanimljiva njegova ljubavna priča s devet godina starijom koleginicom.

Otašević je s Jelenom Perčin dobio dvoje dece, a sada je u intervjuu za hrvatske medije ispričao da nijedno od njih dvoje nije ni pomišljalo na to da će završiti zajedno.

Momčilo i Jelena su se upoznali na snimanju serije "Zora dubrovačka", a na pitanje da li je mogao da zamisli da će mu upravo taj projekat doneti ljubav, brak i decu, glumac kaže:

- Ne, nikad. Ni Jelena, ni ja. Dogodilo se. Upoznao sam je kad sam došao na kasting. Jelena je pitala koje sam godište. Ja kažem '90, a ona pita producentkinju Jelenu Veljaču je li to neka zafrkancija. Kasnije me pozvala na kafu da popričamo o snimanju, radili smo, bili super partneri, prijatelji, ali da mi je neko tad rekao da ćemo se zaljubiti, da ću ostati u Zagrebu, živeti ovde, ne bih mu verovao.

Kada je pak posao u pitanju, glumac iskreno kaže da je veoma samokritičan, te da se retko dogodi da je sasvim zadovoljan urađenim.

- Retko što od mog rada meni se kao gledaocu svidi. Uvek nađem milion mana i problema. Srećom, sapunica je jedini format u kojem se sve može korigovati. Od 22. godine shvatam ih kao genijalni trening. Spremile su me za bilo koji projekat. Na filmu nema popravljanja, šta si snimio, snimio si. I u teatru, koji mi je najdraži, odigraš i ćao. To je to. U tom trenutku, istina, daješ svu snagu, krv i meso i ostaviš publici da sudi. Nema popravljanja - zaključuje Otašević.

