STING PRODAO PRAVA NA SVE PESME, I NIJE JEDINI! Bouvi, Šakira, Tina Tarner i drugi odrekli su se pesama za DEBELI KEŠ!

Britanski muzičar prodao je autorska prava kompaniji Juniverzal mjuzik grup na kompletan opus pesama, među kojima su i solo radovi i materijal grupe Polis.

Među najpoznatijim hitovima grupe Polis su Every Breath You Take i Roxanne. Stingova solo karijera bila je impresivna, osvojio je 17 Gremija i tri Brit nagrade i stvorio brojne hitove poput Fields Of Gold.

To je drugi takav veliki posao kompanije, pošto je prethodno krajem 2020. potpisala sličan ugovor sa Bobom Dilanom.

Otkup pesama od muzičara uzeo je maha poslednjih godina, pa su diskografske kuće i investicione kompanije otkupljivale prava na pesme Dejvida Bouvija, grupe Flitvud Mek, Tine Tarner, Blondi, Tejlor Svift, Dejvida Gete i Šakire.

"Apsolutno mi je od suštinske važnosti da se moj opus nalazi negde gde se ceni i poštuje. Važno mi je ne samo da se povežem sa dugogodišnjim fanovima na nove načine, već i da pesme predstavim mladoj publici, muzičarima i generacijama", rekao je 70-godišnji Sting koji je tokom veće g dela karijere imao ugovor sa kompanijom Juniverzal mjuzik (Universal music group).

"Bilo je prirodno da ujedinim sve na jednom mestu od poverenja, dok se vraćam u studio spreman za sledeće poglavlje."

Sting, čije je pravo ime Gordon Samner, bio je pevač, basista i glavni tekstopisac u grupi Polis kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih, pre nego što je počeo solo karijeru.

Britanska grupa je 1984. godine osvojila Gremi nagradu za pesmu godine za numeru Every Breath You Take.

Ser Lusijan Grejndž, šef Juniverzal mjuzika, rekao je da je posle 20 godina rada se Stingom, što smatra privilegijom, oduševljen što je odnos podignut na još viši nivo. „Sting je genije za pisanje pesama čija muzika prožima globalnu kulturu", rekao je on. "Počastvovani smo što nas je odabrao i što će njegov kompletan rad biti u krugu UMG porodice. To je odgovornost koju ozbiljno shvatamo olako, a ujedno je i potvrda onoga što smo izgradili za umetnike u našoj kompaniji." Mark Sevidž, BBC novinar iz oblasti muzike, rekao je da je jedna od ideja ovakvih ugovora da "pruže trenutnu finansijsku sigurnost umetniku, dok se novi nosioci prava nadaju da će profitirati od strimovanja starih pesama. Pored toga, ovakvi ugovori trebalo bi da donesu vlasnicima prava nove prihode putem licenciranja filmova, reklamne robe, obrada presama i honorara za izvođenje."

