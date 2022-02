VIKALA SAM DA NE ŽELIM IZNENAĐENJE, A POSLE SE ZAMALO ONESVESTILA: Dečko zaprosio našu pevačicu, a ona mu dala NEOČEKIVAN odgovor!

Pevačica i bivša učesnica Evrovizije, Danica Krstić kaže da joj je 2021. godina bila puna uspona i padova, međutim jedan lep čin deseio se baš za njen rođendan kada ju je dugogodišnji momak verio i kako je rekla potpuno iznenadio.

Danica je ispričala kako se sve odigralo, ali i to da je njen prvi odgovor kada ju je partner zaprosio bio "Ne".

- Verio me dečko, to je jedina pozitivna stvar u 2021. Bilo je vrlo intimno i neočekivano, bili smo kod kuće i spremili smo se da gledamo neku seriju, i da spavamo, i vidim na telefonu da je 00:00 i da mi je rođendan i kažem mu: "Sačekaj samo da isključim telefon, sad će da mi pregori telefon, ljudi će da krenu da mi čestitaju rođendan, pa da možemo na miru da gledamo seriju" i on me u jednom trenutku pita: "Hoćeš li iznenađenje sad ili sutra kad bude bila žurka?" - prisetila se pevačica i priznala da ju je čin veridbe malo uspaničio.

- Ja sam se u tom trenutku pokrila jorganom preko glave, krijem se i vičem kako ne želim iznenađenje i plačem već od sreće i on koji vadi prstim i pita: "Da li želiš da provedeš ostatak života sa mnom?" i ja koja kažem "Ne" i ispod jorgana izbacim ruku i kažem: "Stavi prsten".

On je želeo da me zaprosi ispred društva kad se budemo svi skupili da proslavimo moj rođendan, međutim shvatio je da ja ponekad imam malo čudne reakcije, rekao mi je da nije mogao da izdrži i da mu je bilo sigurnije da to uradi kad smo nas dvoje sami nego pred ljudima, da se ja ne bih onesvešćivala, plakala ili da ga ne bih izennadila nekim odgovorom, čak mu je i to bili na pameti... Ja sam ga pitala "Kako si došao do tog zaključka da bih ja tebi možda rekl ne?" - ispričala je Danica kroz smeh.

(Kurir.rs/Grand Online)

