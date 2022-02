O OVOME DO SADA NIJE PRIČAO! Žarko Jokanović OTKRIO u kakvom je odnosu sa SINOM Milice Milše: Vreme je da kažem ISTINU

Na četvrtoj godini studija Milica Milša porodila se i prvi put ugledala svoje najveće životno ostvarenje, sina Antonija.

Šest godina bila mu je i otac i majka, a onda se u njihov život uselio Žarko i tek tako, on više nije bio samo sin Milice Milše - očinska figura stigla je iznenada, otvorenog srca i sa puno ljubavi.

foto: Damir Dervišagić

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca - rekla je glumica jednom prilikom za domaće medije.

foto: Zorana Jevtić

Milica nije krila da ju je kod Žarka najviše kupilo to što je Antoniju pružao bezrezervnu ljubav i pažnju od prvog dana. A da je sada Antonije Žarkov sin, reditelj s ponosom govori!

- On to meni i jeste. On je pametan, odrastao momak, na kojeg smo veoma ponosni. Brine o nama, brine o Miličinoj tetki, završio je master studije na međunarodnoj politici i bezbednosti, pametan je i divan momak i centar našeg univerzuma. Dečko na kojeg možemo da se oslonimo - rekao je scenarista, i dodao:

foto: Marina Lopičić

- Obično roditelji kontrolišu svoju decu čak i kada odrastu, pa ih pitaju šta si jeo i slično, a on traži da mi njemu polažemo račune, brine o našem zdravlju. Svi smo veoma povezani i volimo naše porodične rituale pa se bar jednom nedeljno okupimo na ručku ili nekakvim druženjima ili izlascima - zaključuje Žarko za magazin "Story".

