SUZE USRED EMISIJE: Milica Milša je sa Žarkom u braku 20 godina, a ono što joj stalno čini nateralo ju je na PLAČ!

Milica Milša progovorila je o mužu Žarku Jokanoviću, s kojim je u braku od 1999. godine.

Glumica se rasplakala kada se setila šta je Žarko sve radio za nju.

"Prvo, zato što nije odustao kada se udvarao, zato što je moj muž i zato što je sa mnom 20 godina i što je najbolji na svetu! Beskrajno ga volim! Ja ću se rasplakati koliko je on divan, koliko ja njega volim, koliko ja bez njega ne bih postojala. Život bi mi bio potpuno drugačiji i ne bih volela da mi je takav život. On je bio takav i dosta je tu verovatno vaspitanje uticalo, ne može čovek da se folira, mislim da niko ne treba da se folira", rekla je Milica.

"I danas mi se udvara. Za mene je njegovo ponašanje prema meni udvaranje. Želi da meni bude lepo. On se udvara i to baš. On uvek kaže: "Cilj mi je uvek da te nasmejem i da mi kažeš da ti je lepo sa mnom", ja to smatram udvaranjem. On je bio takav na početku i danas je takav", dodala je glumica u emisiji "Magazin IN".

