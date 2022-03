AKO ME KONSTRAKTA POZOVE, NEĆU IĆI S NJOM U TORINO: Nakon podrške, Šerifovićeva iznenadila IZJAVOM! Zbog OVOGA neće ići sa njom

Umetnica Ana Đurić Konstrakta ove godine pobedila je na takmičenju "Pesma za Evroviziju '22" i Srbiju će predstavljati u Torinu na ovom prestižnom takmičenju.

Njenu pobedu prokomentarisala je i pevačica Marija Šerifović koja je 2007. godine pobedila na Evroviziji sa pesmom "Molitva".

Nakon što joj je čestitala na Tviteru na prvom mestu, Marija je sada za medije izjavila da ipak neće ići u Torino, kao što je to uradila prošle godine kada su Uraganke nastupale.

foto: Kurir Televizija, Beta

"Podržavam Konstraktu, navijaću apsolutno za nju u Torinu i to je to", započela je Šerifovićeva, pa je za "Blic" prokomentarisala da li Konstrakta može doneti pobedu Srbiji sa pesmom "In corpore sano".

"Ja za početak smatram da je važno da uđe u finale, ostalo su više sile", rekla je Marija, koja je potom otkrila da neće ići u Torino ako je Konstrakta pozove jer će tada imati previše obaveza.

