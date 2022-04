BRAT KRISA ROKA PROVOCIRA VILA SMITA: Zove ga na DVOBOJ i ubeđen je da će pobediti, a evo šta je smislio! Strasti se ne stišavaju

Keni Rok, mlađi brat Krisa Roka, pozvao je na dvoboj Vila Smita, koji je na ovogodišnjoj ceremoniji dodele Oskara ošamario njegovog brata.

New York Post prenosi kako je Keni Rok potpisao ugovor za rijaliti šou Celebrity Boxing, u kojem slavne osobe boksuju jedne protiv drugih.

"Želeo bih da uđem u ring s Vilom Smitom", rekao je mlađi Rok.

"Mogao bih da ga dobijem. Pustio bih svoje ruke da govore umesto mene", dodao je uz napomenu kako u njihovom meču razlika u visini, koja ide na stranu Vila Smita, ne bi igrala nikakvu ulogu.

foto: Profimedia

Neposredno nakon incidenta na OsKarima, Keni Rok je izjavio da bi Smitu trebalo da se oduzme osvojeni Oskar i da je odmah trebalo odmah da ga izbace sa svečane dodele.

Osim toga, mlađi Rok je za Los Angeles Times ispričao kako ima velikih problema dok iznova gleda i te kako poznati snimak s dodele Oskara.

"Izjeda me iznutra dok iznova i iznova to gledam jer napadnut je neko koga volim, a ja ništa ne mogu da učinim po tom pitanju. Svaki put kad pogledam video, ponovo proživljavam isto i to onda nastavi da se vrti u mojoj glavi. Moj brat mu nije bio pretnja, a vi ga u tom trenutku ne poštujete. Jednostavno ste ga ponizili pred milionima ljudi koji gledaju šou", ispričao je Keni Rok.

Krisov brat Keni izvinjenje nije prihvatio, objašnjavajući to činjenicom da je glumcu prilično dugo trebalo da zatraži oprost.

"Možda bih na to drugačije gledao da se odmah izvinio, kad se popeo na binu, plakao i prihvatio nagradu. Ali nije, pa mi to govori da se ipak radi o nečemu drugom", naglasio je Keni, te izrazio i frustraciju što Akademija nije žešće reagovala na sam incident.

"Trebalo je odmah da bude izbačen. Držim ih odgovornima za to. Mogao je da se popne i uradi mom bratu šta god je želeo. Moglo je da bude i mnogo gore od onog što je uradio. Po mom mišljenju, osramotio se tim činom, kao i svoje nasleđe", smatra Keni.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:45 SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu Roku