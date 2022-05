KONSTRAKTA NASTAVLJA DA SE POMERA KA VRHU! Situacija se menja iz dana u dan, ovo su njene šanse za pobedu: Bliži se PRVOM MESTU!

Srpska predstavnica na Evroviziji, Ana Đurić Konstrakta privlači veliku pažnju javnosti od kada je 5. marta pobedila na takmičenju "Pesma za Evroviziju '22" sa svojom pesmom "In corpore sano".

Od tada primetno je i veliko interesovanje sveta za zdravu umetnicu, te je ova pesma jako brzo stigla do trendinga i do velike popularnosti na većim muzičkim platformama.

Kada se pojavila niko nije mogao ni da zamisli da će Konstrakta biti toliko popularna, pa čak ni kladionice, koje su joj u tom momentu predviđale 20 mesto. Ipak, ona se rapidno penjala ka vrhu, te je juče dogurala čak do 11. mesta, a do danas je ponovo napravila skok. Svega 5 dana pred prvi nastup na Evroviziji Konstrakta se nalazi na 10. mestu sa tendencijom da nastavi da se penje do vrha.

Ipak, ubedljivi favorit za pobedu na ovogodišnjoj Evroviziji je Ukrajina i muzički sastav Kaluš Orkestra, dok im je Italija, koja je i domaćin ovogodišnjeg takmičenja, za petama.

Konstrakta će se takmičiti za prolaz u finale sa Finskom, Izraelom, Azerbejdžanom, Gruzijom, Maltom, San Marinom, Australijom, Kiprom, Irskom, Severnom Makedonijom, Estonijom, Rumunijom, Poljskom, Crnom Gorom, Belgijom, Švedskom i Češkom Republikom.

