PRVA ŽENA MU UMRLA OD RAKA, DRUGA GA JE OPELJEŠILA, A TREĆA ISPALA NAJPAMETNIJA: Turbulentan ljubavni život preživelog BITLSA

U junu će napuniti 80 godina, ali izgleda mnogo mlađe. Legendarni "Maka" prestao je da boji kosu, ali su njegove sede vlasi oblikovane u frizuru koju je nosio čim su Bitlsi prestali da postoje. Najslađu "bubu" nisu pratile velike afere, zdrav je, živi povučeno i radi, radi, radi. Iako je legenda koja hoda, slava ga je promenila tako što je postao samo bolji.

Pola veka nakon raspada Bitlsa, ser Pol Makartni je usred pandemije izdao svoj treći solo album "Makartni 3". Odlučno poriče da je na svom licu radio išta od plastične hirurgije, iako se fanovi decenijama pitaju šta se desilo sa njegovim očima, tenom i oblikom brade. Može sebi sve da dopusti, jer je najbogatiji autor muzike na svetu sa zaradom od 1,2 milijarde dolara godišnje. On vrlo dobro zna ko je, ali ne voli da mu se to pokazuje.

Želi da ga zovu samo Pol, ne trpi ironična pitanja, ali ni takva koja su previše fina. Traži ravnopravan odnos, uprkos tome što zna da je njegovo "Yesterday" najslušanija pop pesma svih vremena. A šta da se kaže o "Hey, Jude", "Eleonore Rigby", "Let it be", "And I Love Her"? Bitlsi su snimili 200 pesama, a on je sa Džonom Lenonom koautor gotovo svih, jer je takav dogovor pao još dok su bili klinci, maloletna čuda od dece iz Liverpula koji su promenili muziku, način života, sve. Bitlmanija nikada nije prestala da postoji.

Dečak iz Voltona nadomak Liverpula, od oca džez-trubača i majke babice, zadržao je osobine iz detinjstva. Ako danas kažu da je škrt, to je zbog toga jer je celu porodicu izdržavala majka Meri. Umrla je od posledica karcinoma dojke, kada je Džejmsu Polu bilo 14 godina. To ga je dodatno zbližilo sa dve godine starijim Lenonom koji je u 17. ostao bez majke. Obojica će se kasnije vezivati za samostalne uspešne žene, nikada šiparice i izvikane lepotice. Sa takvima su samo spavali. Pol je imao koeficijent inteligencije 140 kao dečak, a svaki bol prevazilaziće radom.

Od četvorice Bitlsa, on je bio najveći tradicionalista i kućni tip, vezan za Englesku i Britaniju. Nikada nije prestao da živi na svom imanju u Saseksu, gde je snimio i prošlogodišnji album. Uprkos Lenonu koji je otišao u Ameriku i mit, Harisonu koji je zavoleo Indiju i Krišnu, Ringu sa nogama na zemlji, Makartni je tražio i nalazio inspiraciju u engleskim baladama, klasičnoj muzici i britanskoj poeziji.

Počeo je kao levoruki basista, a danas je multiinstrumentalista koji svira 40 instrumenata. Njegov glas je tenor, sa bojom koju je utkao u sve balade Bitlsa. Smatrali su da je najslađa "buba" i do 27. godine bio je najlepši svetski neženja. Prvi se oženio, prvi je preuzeo kormilo Bitlsa nakon smrti menadžera Brajana Epštajna i prvi izmislio koncept u rok muzici albumom "Klub usamljenih srca narednika Pepera". Iako nije podnosio Joko Ono i njeno mešanje u njihov rad, najteže je podneo razlaz grupe i nedeljama je ležao u krevetu. Nikada ne izbegava razgovore o Bitlsima. Čini se da je nakon pola veka ser Pol ostao njihov najveći fan.

Utehu nakon razlaza Bitlsa pružila mu je supruga Linda, rođena Istman, iz bogate advokatske porodice u Njujorku. Linda je bila opuštena, mila, plavokosa muza Pola Makartnija 29 godina. Sa njom je dobio troje dece: Stelu, Meri i Džejmsa. Iz prvog braka Linda je dovela svoju šestogodišnju ćerku Heder koju je Pol odmah usvojio, pevao joj uspavanke i šetao je. I opet je od svih Bitlsa on bio najbolji otac, brinuo o deci, a kažu da danas najlakše možete da mu se dodvorite ako nosite odeću njegove ćerke Stele Makartni, svetske modne dizajnerke.

Linda se bavila muzikom i fotografijom, slikajući poznate rok-bendove i njihove frontmene. Borila se za prava životinja i vegetarijansku ishranu. Bila je svoja. Sa njom je odmah nakon Bitlsa osnovao grupu "Wings" koja je bila jedna od najpopularnijih bendova sedamdesetih, sa nekoliko Gremija, a njihov hit "Mull od Kinthyre" sluša se još uvek. Zajedno su uradili muziku sa film o Bondu "Živi i pusti druge da umru" koja je nominovana za Oskara. Nažalost, Linda se 1995. razbolela od karcinoma dojke, kao i Polova majka.

Nije joj rekao koliko je njena bolest ozbiljna. "Mislim da nije znala da umire. Lekari su ostavili porodici da odluči hoće li joj reći. Bila je tako jaka i pozitivna žena, a reći joj tako nešto bilo bi loše po nju. Hteo sam da nastavi da živi kako hoće", rekao je Makartni u kasnijim izjavama. Umrla je 1998. u Taksunu, Arizona, u porodičnoj kući svojih roditelja na čijem imanju je i sahranjena. Po sopstvenom priznanju, Pol je plakao godinu dana gotovo svakodnevno. "Linda je uvek bila i ostala moja devojka", govorio je, misleći da je za njega uvek bila mlada. Ipak, nastavio je da radi i objavio nekoliko albuma, uključujući "Driving Rain", posvećenu žrtvama 11. septembra 2001. u Njujorku. Toga dana Pol Makartni nalazio se na pisti aerodroma JFK čekajući poletanje i gledao je kako avioni terorista udaraju u kule bliznakinje.

Četiri godine nakon Lindine smrti oženio se sa Heder Mils, nekadašnjom mirovnom aktivistkinjom i modelom, koja je u saobraćajnoj nesreći izgubila potkolenicu leve noge. Heder je jedno vreme vodila i jedan od centara za izbeglice na prostoru bivše Jugoslavije. Zbližio ih je dobrotvorni rad i venčali su se u Irskoj, 2002. Sledeće godine rodila im se ćerka Beatris. Pokazalo se da je Heder bila najlošiji izbor Makartnijevog života. Ubrzo je počeo da u njoj nazire dvoličnost i sumnjao je da se udala zbog novca, a britanska štampa dodavala je ulje na vatru. Brakorazvodna parnica trajala je dugo, bila je neprijatna i brak je okončan 2008, a Heder je dobila svojih 24 miliona funti. Beatris živi sa majkom, a dele starateljstvo.

Tamo gde je pogrešila Heder, nije i Nensi Ševel, ćerka bogatog vlasnika američke industrije kamiona i autobusa. Njeno poznanstvo sa Polom trajalo je tri decenije, ali su bili samo prijatelji. Imala je 50 godina, dugu crnu kosu, brak i odraslog sina iza sebe kada je odlučila da postanu više od toga. Njena majka Arlen je umrla od karcinoma dojke, bolesti koja je Polu oduzela dve žene koje je najviše voleo. To ih je ponovo zbližilo. Nensi je imala i dobru vilu, bez koje se ne sreće princ. Bila je to njena rođaka, voditeljka Barbara Volters. Kada je počela da se viđa sa Polom, po Barbarinom savetu Nensi je nosila odeću Makartnijeve ćerke Stele, izbegavala publicitet i reportere. Umesto nje, govorila je Barbara: "Nensi ne želi da bude javna ličnost. Odbila je intervju za Vog. Ne želi da ima ikakve veze sa muzikom".

Ovakvo ponašanje dovelo je do venčanja 2011. Nensi se pokazala kao dostojna partnerka slavnom mužu. Nije joj bio potreban njegov novac, ona je ledi Makartni. Sama sebi kupuje avionske karte, a kada sa njihovog imanja u Saseksu, gde je prilično usamljena ode u London, gde nema mnogo prijatelja. Ono što pali u Njujorku, ne pali u Londonu.

Tako je to živeti sa čovekom koji je partijao sa Džegerom i Elvisom, bio već slavan kada je ubijen Džon Kenedi, ispratio 15 britanskih premijera i 13 američkih predsednika, koji traje duže od Cepelina, Bouvija i Pistolsa. Preživeli Bitls ne samo što je postao besmrtan u vreme postojanja benda, već je nastavio da radi narednih pola veka, od saradnje sa Vonderom i Džeksonom, do Kanje Vesta i Rijane. Na novom albumu, glas je za trunčicu slabiji, ali stara magija je ostala.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović