NAKON VESTI O BOLESTI, FANOVI BRUSA VILISA PONOVO SA SUZAMA U OČIMA: Nove fotografije popularnog glumca raznežile ceo svet! (FOTO)

Bio je šok čuti Brusa Vilisa kako najavljuje odlazak u penziju, ali to nije bilo nikakvo iznenađenje za one koji su radili sa legendom akcionih filmova. Naime, nakon što mu je dijagnostikovana afazija, rešio je da se povuče sa scene, a nedavne fotografije na kojima se igra sa ćerkom raznežile su mnoge i dovele ih do ivice suza.

foto: Printscreen

Brus Vilis deluje kao da je dobro raspoložen u videu koji je u subotu na svom Instagram storiju objavila njegova supruga Ema Heming, na kom se vidi kako se 67-godišnji glumac drži za ruke sa ćerkom Evelin (8), dok ona vežba vožnju rolera u njihovoj garaži.

Na dirljivom snimku objavljenom na Instagramu, Evelin - koja je u četvrtak proslavila osmi rođendan - pokušava da održi ravnotežu dok je otac budno pazi.

foto: Printscreen

Legenda filma Umri muški, kojoj humor nije stran, odlučila je da zapleše dok je čvrsto držao ruku svoje devojčice. Uprkos svojoj nedavno dijagnostifikovanoj bolesti, otac petoro dece na snimku izgleda da je u formi, baš kao što ga se sećamo sa ekrana.

Ema, supruga Brusa Vilisa, često deli njihove porodične trenutke, što fanovima pruža izvesni osećaj spokoja, ali i budi nežna i dirljiva osećanja, budući da nisu očekivali da će se na ovaj način opraštati od glume svog junaka.

Podsetimo se da je afazija stečeni gubitak ili poremećaj govora, govornog izražavanja ili razumevanja i uzrokovana je oštećenjem mozga, odnosno centrom za govor. Stručnjaci kažu kako se najčešće dijagnostifikuje kod odraslih koji su doživeli moždani udar, ali može da bude i posledica tumora mozga, infekcije, povreda glave ili različitih oblika demencija.

(Kurir.rs/Ženablic)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume