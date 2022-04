I KAMEN BI ZAPLAKAO! Ćerka Brusa Vilisa podelila fotku sa ocem, raznežila sve na društvenim mrežama i napisala je samo jednu REČ

Glumac Brus Vilis (67) se oprostio od glume nakon što mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na njegove kognitivne sposobnosti.

Od kada je njegova porodica objavila te tužne vesti, glumac dobija samo podršku i lepe reči od fanova.

Njegova najstarija ćerka Rumer Vilis (33) opet je raznežila sve objavom na Instagramu.

- Papa - napisala je kratko Rumer u opisu objave.

Da podsetimo, vest da legendarni Brus vilis nakon 40 godina karijere napušta glumu zbog zdravstvenih problema, rastužila je milione njegovih obožavalaca širom sveta. Lekari su mu dijagnostikovali afaziju koja utiče na njegove kognitivne sposobnosti.

Glumac je viđen kako koristi slušalicu u uvu na snimanju još 2015. godine tokom svog debija na Brodveju u “Miseryju”. Izvor blizak glumcu je potvrdio da se ozbiljno mučio 2019. tokom snimanja filma “Glass” redatelja M. Najt Šamalana, kao i na brojnim drugim projektima poslednjih godina.

Prošlog meseca, porodica je objavila kako je glumcu dijagnostikovana afazija zbog čega je ujedno odlučio i da se povuče iz glume.

- Brusovim neverovatnim fanovima i onima koji ga podržavaju, želeli smo kao porodica da podelimo da naš voljeni Brus ima neke zdravstvene probleme i da mu je nedavno dijagnostikovana afazija, što utiče na njegove kognitivne sposobnosti. Kao rezultat ovoga i uz mnogo obzira, Brus je rešio da se povuče i ostavi karijeru koja mu je toliko značila iza sebe. Ovo je zaista izazovno vreme za našu porodicu i veoma smo zahvalni na vašoj ljubavi, saosećanju i podršci. Prolazimo kroz ovo kao snažna porodična zajednica, i želeli smo da otkrijemo sve to njegovim fanovima jer znamo koliko vam on znači, kao i vi njemu. Kao što Brus uvek kaže, "Živi" i zajedno planiramo da uradimo upravo to.

Sa ljubavlju, Ema, Demi, Rumer, Skaut, Talula, Mejbel i Evelin - stoji u obajvi Brusove ćerke Rumer na Instagramu.

