HOLIVUDSKA GLUMICA SA MUŽEM SILOVALA I ZLOSTAVLJALA DEVOJČICU (13): Đavo došao po svoje, doneta PRESUDA i isplivali JEZIVI detalji

Holivudska glumica Zara Fitijan, najpoznatija po ulozi u filmu "Doctor Strange" iz Marvelovog univerzuma, proglašena je danas krivom za seksualne delikte sa decom i osuđena na kaznu zatvoru.

Ova 36-godišnjakinja i njen suprug Viktor Mark (59), inače majstor tekvondoa, zajedno su optuženi po 14 tačaka koje uključuju različite vidove seksualnog zlostavljanja nad 13-godišnjom devojčicom.

foto: Profimedia

Devojčicu su terorisali tokom tri godine u periodu od 2005. do 2008, a žrtva je zlostavljana "jednom ili dva puta mesečno" i to najmanje 20 puta u različitim prilikama kada je po pravilu bila opijana rumom.

Pored zajedničkih optužbi, Zarin muž je zasebno optužen po još četiri tačke i to za napad na drugu devojčicu, tada 15-godišnjakinju, u periodu između 2002. i 2003. godine.

Par je odbacio sve optužbe, ali ih je porota ipak proglasila krivim nakon 12-dnevnog suđenja pred sudom u Notingemu. Supružnici su se držali za ruke na optuženičkoj klupi dok su im izricane kazne, a glumica je imala suze u očima i užasnut izraz lica, prenosi "Daily Mail".

Britanski mediji tvrde i da je sam početak Viktorove i Zarine veze prati sličan obrazac udvaranja, odnosno namamljivanja u vezu, koji su koristili prilikom zlostvljanja ove žrtve. Supružnici su se upoznali kada je glumica imala 14, a on 37 godina, i to kada je ona počela da pohađa njegovu sportsku Školu šampiona.

foto: Profimedia

U seksualne odnose stupili su kada je Zara napunila 19 godina, a nakon što su obelodanili svoju vezu Viktor se razveo od tadašnje supruge Džulijet. U tom trenutku on je bio jedan od vodećih trenera borilačkih veština u Velikoj Britaniji i čak je bio na čelu Svetskog kongresa udruženja borilačkih veština.

Na suđenju su izneti neki bizarni detalji poput onog da je Zara u 17. godini prošla drevnu ceremoniju u kineskom hramu Šaolin na kojoj je Viktora prihvatila kao svog "gospodara". Ona se poklonila pred njim, izgovorila tradicionalne stihove i zaklela su me na vernost, obećavši da će učiniti sve što on od nje traži, čak i ako je to protiv njenih sopstvenih vrednosti.

"Jednom kada prihvatite nekog za svog gospodara, morate da poslušate ono što od vas traže da uradite ili kažete. To je kao da si rob jer si u milosti gospodara. Ne bi trebalo da razmišljaš svojom glavom jer je tvoj Bog gospodar. Viktor je koristio svoju moć kao majstor borilačkih veština da dominira nad mladim devojkama i kontroliše ih", ispričao je neimenovani izvor koji je nekada trenirao sa ovim parom.

foto: Profimedia

Drugi izvor koji poznaje supružnike istakao je da je Zara već imala crni pojas kada je počela da pohađa Viktorovu akademiju, te da je bila odličan borac.

"On je u startu posvetio mnogo vremena i energije njenom razvoju. Bilo je očigledno da je ona njegova omiljena učenica i obožavao je tlo po kome je hodao, Bilo je veoma čudno kada smo saznali da su zajedno, najviše zbog razlike u godinama. Džulijet je bila skrhana, jer je ostala sama da odgaja njihovo dete", ispričao je.

Fitijan je tokom policijskog ispitivanja rekla da je devojka koja je podnela tužbu "sve izmislila".

"Ta seksualna aktivnost koju je opisala se nije desila i izmišljena je. Nisam pedofil ni silovatelj, kao ni Viktor. Sada se osećam bolesno i ljuta sam", izjavila je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:41 ŠURDA OSVANUO U NIŠKOJ BANJI: Spomenik Ljubiši Samardžiću postavljen na trgu