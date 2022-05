PREPOZNAJETE LI OVU S*KSI GLUMICU? Ljudi gledaju u ČUDU: Izdominirala na crvenom tepihu, ali nešto ne štima! ANKETA, FOTO

Glumica Megan Foks zadivila je sve prisutne u haljini dubokog dekoltea na crvenom tepihu muzičkih Bilbord nagrada.

foto: Profimedia

Posebnu pažnju svih je privukla seksi Megan koja je bljesnula u crnoj haljini i u zagrljaju Mašin Gan Kelija koji je takođe na sebi imao posebnu kreaciju. Ipak, mnogi su komentarisali kako Megan Foks izgleda sasvim drukčije u odnosu na njena izdanja s početka karijere.

foto: Profimedia

- On je moj fizički tip koji bukvalno manifestujem od svoje četvrte godine. Takođe, ja sam četiri godine starija od njega. Dakle, mislim da sam ga ja stvorila. Moje misli i namere su ga oblikovale u osobu koja je danas. Ko zna kako bi izgledao ili ko bi bio da nije bilo mene - rekla je glumica o vezi sa Kelijem.

foto: Profimedia

Megan se i osvrnula i na jedan detalj u vezi sa veridbom, pa je otkrila da je njen partner izuzetno strastven tip kad je ona u pitanju.

- Dakle, verovatno nas ljudi zamišljaju sa peharima dok pijemo krv jedno drugom, da smo kao u "Igri prestola". Ali, to je samo nekoliko kapi i to u ritualne svrhe. Trudim se da kontrolišem to i da pustimo samo nekoliko kapi krvi. Ali on je mnogo užurbaniji i haotičniji, voljan je da samo prereže svoje grudi razbijenim staklom i kaže: "Uzmi moju dušu" - ispričala je Megan.

(Kurir.rs)

