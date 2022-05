OSVOJIO JE PUBLIKU ULOGOM SIMPATIČNOG GEJA: Niko ne zna da je poznati glumac u vezi s rediteljkom NAJKONTROVERZNIJEG srpskog filma

Uvek simpatični Miloš Samolov je lice koje je uvek rado viđeno. Svoj privatni život dobro skriva, međutim, ono što nije ostalo skriveno je njegova veza sa rediteljkom Majom Miloš.

U filmu "Parada" je osvojio publiku širom regiona ulogom simpatičnog homoseksualca Radmila, ali pamtimo ga i kao Burgiju iz filma "Kad porastem biću kengur", kao i ulogama u serijama "Mile protiv trancizije" ili "Senke nad Balkanom".

Upisao je Akademiju umetnosti u Novom Sadu i diplomirao u klasi Mire Banjac. Od 2002. pa do danas bio je veoma aktivan i na filmu i na televiziji, ali i u pozorištu. Zapravo u većem broju pozorišta.

Glumio je u Ateljeu 212, u pozorištu "Boško Buha", u "Zvezdari teatru", Kruševačkom pozorištu, Kraljevačkom pozorištu, pozorištu Puž, u teatru Kult i trupi Topredo.

Možda zvuči da je lako zadobiti naklonost publike. "Izađeš na scenu i to je to?". Mnogo je više od toga. Potrebno je sve ono što ima Miloš, talenat, harizmu, šarm, tako retku jednostavnost. I sve to žene kod muškaraca, pa bilo da je glumac ili ne, obožavaju.

Miloš Samolov je i dosta tajanstven makar kada je u pitanju njegov privatni život. Ono što nije ostalo sakriveno, to je njegova veza sa rediteljkom Majom Miloš.

Talentovana i avangardna umetnica, koja je režirala film "Klip", i glumac 2014. su dobili sina kom su dali ime Vuk. Rediteljka trenutno snima i svoj drugi film "Pepeljuga".

