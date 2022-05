KO JE ADVOKATICA DŽONIJA DEPA KOJA JE UNIŠTILA AMBER HERD NA SUDU: Ceo svet misli da je U VEZI s glumcem, a OVO je istina!

Suđenje između Džonija Depa i Amber Herd podiglo je popriličnu prašinu, a sada se pažnja s bivših supružnika usmerila na Depovu advokaticu, Kamilu Vaskez. Njihov blizak odnos u sudnici pokrenuo je šuškanja kako su ona i Dep, ni manje ni više, nego u vezi. Međutim, čini se kako je zanosna advokatica srećno zaljubljena u britanskog agenta za nekretnine.

Zgodna advokatica Džonija Depa, 37-godišnja Kamila Vaskez privlači popriličnu pažnju tokom njegove 50 miliona dolara vredne tužbe protiv Amber Herd. Nedavno su se pak pojavila nagađanja kako je odnos slavnog glumca i atraktivne advokatice prerastao u nešto mnogo više, ali prema pisanju TMZ-a, advokatica, čija je karijera u usponu, već nekoliko meseci je u ozbiljnoj vezi. Advokatica, inače poreklom iz Kalifornije, o svom privatnom životu u javnosti ne govori, u medijima ne daje komentare o događajima koji nisu vezani za sudnicu, a takođe nije prisutna ni na društvenim mrežama.

Pogledi i dodiri koje su Dep i Kamila razmenjivali u sudnici mnogima nisu promakli, a takva prisnost mnogim korisnicima društvenih mreža probudila je sumnju, te je to izazvalo lavinu nagađanja na društvenim mrežama da Kamila izlazi s Depom.

Dalji razvoj događaja dodatno je raspirio vatru. Naime, kada su Kamilu ispred zgrade suda u Ferfaksu u Virdžiniji pitali da li je u vezi sa slavnim glumcem, ona se jednostavno zakikotala i slegnula ramenima, ali nije odgovorila na postavljeno pitanje.

TMZ sada pak piše kako Kamila Džonija smatra izrazito duhovitim, te da ne može da ostane ravnodušna na njegov smisao za humor; jednostavno ne može da izdrži a da se ne nasmeje nekim njegovim šalama, čak iako se tada nalaze u sudnici. "Što je još važnije, naš izvor nam otkriva da je Kamila srećno zaljubljena, te je već nekoliko meseci u ozbiljnoj vezi s britanskim agentom za nekretnine", pišu.

Inače, Kamila Vaskez, čiji je materinji jezik španski, saradnica je u pravnoj kompaniji "Brown Rudnick", te je jedna od članica brojnog Depovog advokatskog tima u njegovoj tužbi za klevetu, a priča se kako su se svi poprilično zbliži sa svojim poznatim klijentom, kako na profesionalnom, tako i na prijateljskom planu.

Nakon opakog unakrsnog ispitivanja Amber Herd, Kamila je dobila popriličnu vojsku obožavatelja, te postala popularna na društvenim mrežama. Kamila Vaskez rođena je u julu 1984, a njeni roditelji, Leonel i Marilija Vaskez, kolumbijskog su porekla. Prema javnoj evidenciji, žive u kući vrednoj milion dolara u Buena Parku.

Kamila je diplomirala umetnost, komunikacije i političke nauke na Univerzitetu Južne Kalifornije 2006. godine, i to s velikim uspehom. Pohađala je Southwestern Law School u Los Anđelesu od 2007. do 2010. i radila u jednoj advokatskoj kancelariji pre nego što se, kao saradnica, pridružila sadašnjoj. Nedavno se čak našla i na listi advokata na koje svakako valja obratiti pažnju koje objavljuje stranica The Best Lawyers in America. Inače, kako je navedeno u njenoj biografiji, Kamila je specijalizovana za klevete s dodatnim iskustvom u sporovima oko ugovora, poslovnim deliktima i zahtevima vezanim za zapošljavanje. Takođe se navodi da ima veliko iskustvo u rešavanju problema paralelnog upravljanja reputacijom i kriznog komuniciranja koji proizlaze iz takvih angažmana.

Interakcija između Kamile i Amber tokom unakrsnog ispitivanja postala je poprilično napeta. U jednom trenutku Vaskez je natjerala Amber da prizna kako, uprkos prethodnim tvrdnjama, nije donirala svojih 7 miliona dolara razvodne nagodbe u dobrotvorne svrhe. Nakon toga društvene mreže su eksplodirale, a Depovi fanovi postali su njeni obožavatelji.

