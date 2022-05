POTPUNI SLOM AMBER HERD PRED CELIM SVETOM: Nakon Džonija intimni partneri imaju PRAVILA kako da me dodiruju! Ljudi mi se RUGAJU!

Amber Herd bila je poslednji svedok na suđenju s Džonijem Depom i stvari su se zahuktale.

Herd je, između ostalog, posvedočila kako njeni sadašnji intimni partneri, prijateljice i ginekolozi dobijaju posebna pravila što se tiče dodirivanja glumice nakon što je proživela traumu s Depom.

Njen pravni tim bio je prvi koji ju je ispitao, pitajući je da objasni kako je tačno patila zbog izjava Depa. Međutim, odmah je Depova advokatica Kamila Vaskez uložila prigovor, koji je često ponavljala.

“Ruke mi se tresu, budim se vrišteći”, rekla je drhtavim glasom.

“Moram da živim s traumom i štetom koja mi je nanesena.”

Upitana čemu se nada da će dobiti nakon završetka suđenja, rekla je: "Moj glas. Tajna koju sam čuvala toliko dugo, oduzela je moj glas", rekla je.

"Džoni mi je zaista uzeo glas. Imam pravo da ispričam svoju priču, imam pravo da kažem šta mi se dogodilo, imam pravo na svoj glas i svoje ime. Dovoljno je dugo ovo trajalo."

Rekla je da sada ne može da ima karijeru, pa ni ljude koji bi se družili s njom zbog napada i pretnji koje moraju da podnose. Rekla je i da je od početka suđenja primila hiljade pretnji smrću.

"Ljudi se rugaju mom svedočenju o napadu, ismevaju me", rekla je drhtavim glasom.

"Bilo je to mučno, bolno, bila je to najponižavajuća stvar kroz koju sam ikad morala da prođem. Nadam se da niko neće morati da prođe kroz nešto poput ovoga. Uznemiravana sam, ponižavana, pretio mi je, svaki dan... Stvari koje sam doživela su me duboko ponizile“, rekla je Herd. I sada, kaže, svakodnevno doživljava traume zbog suđenja.

"Ljudi žele da me ubiju i to mi govore svaki dan. Ljudi mi govore da žele da stave moju bebu u mikrotalasnu pećnicu. Džoni je zapretio - obećao mi je - da će me naterati da ga nikada ne zaboravim, ako ga ikad ostavim...", rekla je Herd, a onda je Vaskez uložila prigovor.

Upitana o tome kako su Depove pretnje uticale na nju i njen život u sadašnjosti, odgovorila je da prijatelji, lekari, pa čak i intimni partneri imaju specifičan spisak pravila o tome kako smeju da je dodiruju.

“Ruke mi se tresu, budim se vrišteći”, rekla je drhtavim glasom. “Moram da živim s traumom i štetom koja mi je nanesena. Moji prijatelji moraju da žive s nizom neizgovorenih pravila kako da me ne preplaše, kako da me ne diraju, ne iznenade. Moji intimni partneri imaju pravila kako da se nose sa mnom, kako mogu da me dodiruju."

Herd je tvrdila da bi je, dok je trenirala za borbene scene u "Akvamenu 2", nešto trigerovalo, pa bi doživela napad panike, a ekipa bi morala da se nose s tim.

"Ne sedim u ovoj sudnici i smeškam se. Ne sedim u ovoj sudnici i smejem se, smešim i zbijam podrugljive šale. Ne radim to. Ovo je užasno. Ovo je bolno. Ovo je ponižavajuće za bilo koje ljudsko biće. I možda je to lako zaboraviti, ali ja sam ljudsko biće, i iako Džoni tvrdi da zaslužujem ovo i obećao mi je da će mi se osvetiti, ja ovo ne zaslužujem. Želim da idem dalje", rekla je.

Optužila je svog bivšeg da je vodio kampanju i nagovarao milione ljudi da je “otkažu”.

“Džoni mi je obećao, zaista obećao, da će me upropastiti, da će mi uništiti karijeru, da će mi oduzeti život, da je smrt jedini izlaz. A ako se izvučem, učiniće ovo. Obećao mi je da će me naterati da mislim na njega svaki dan. Obećao je globalno poniženje. Videli ste sve te poruke. To je samo delić onoga što danas proživljavam. Ono što vidite u ovoj sudnici, i drugoj sudnici u koju me je uvukao da ponovim istu stvar, to je samo odjek nasilja i zlostavljanja koje sam pretrpela unutar našeg odnosa. Tu su i kampanje da me otpusti, blokira… Pokušaja da uništi moju karijeru, pretnji koje je izneo da me ponizi na globalnom nivou, žive u stvarnom vremenu, pred vama, dame i gospodo. Poslednjih šest nedelja i za ceo svet, budući da ovde postoje kamere”, zaključila je Herd.

Upitana kako je muka uticala na njen dobrotvorni rad, Herd je uzvratila svedočenjem dr Šenon Kari, koja je rekla da je Herd to izvela s lakoćom, tvrdeći da je usmerila bol i traumu u pozitivnu akciju.

"Jedini razlog zbog kojeg ljudi poput dr Kari mogu da sede ovde na tribini i kažu da dobro funkcionišem zato što sam pronašla rešenje za tu bol", rekla je.

“Svako jutro sam se budila s napadima panike i traumama dok nisam shvatila da mogu nešto da učinim s tim”, nastavila je.

“Uspela sam da pretvorim stvari koje sam proživela, svoju bol, svoja životna iskustva, u posao, u akciju, u davanje glasa drugim ljudima. Nisam svetica, ne predstavljam se takvom, kao što svi znate. Ali sebično sam pronašla olakšanje u tome što sam mogla da iskoristim ono što sam proživela da se zalažem za druge, da osvestim ova pitanja i dam glas ljudima koji nemaju glas ili platformu koju ja imam."

"Samo želim da me Džoni ostavi na miru. Samo želim da me ostavi na miru. To govorim godinama i mislio sam da će nakon 2020. konačno to i uraditi”, rekla je Herd.

