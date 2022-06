BOMBA ZA FANOVE S*KSA I GRADA: U nastavku će ipak biti SAMANTE, ali ne i Kim Katral! Oglasio se producent i otkrio detalje!

Obožavateljima lika Samante iz serije "Seks i grad", koju je maestralno odigrala Kim Katral stižu dobre vesti. Naime, Majkl Patrik King reditelj, scenarista i producent nastavka ove kultne serije nazvane "And Just Like That...", ili u prevodu "I tek tako...", otkrio je kako će lik te nesputane zavodnice muškaraca i dalje biti prisutan u drugoj sezoni.

foto: Profimedia

Međutim, da se ne bi svi previše ponadali, King je za "Variety" izjavio kako će lik i dalje nastaviti razgovore s Keri (Sarom Džesikom Parker) - ali samo putem tekstualnih poruka. Dakle, ništa od Samante u telu Kim Cattrall, jer je 65-godišnja glumica vrlo otvoreno rekla da ne želi da se vrati u seriju zbog stalnih svađa s Parker.

Ipak, Keri i Samanta i nadalje će slati poruke jedna drugoj, kao što su to nakratko činile u prvoj sezoni.

foto: Profimedia

"To je vrlo smešno, jer svaki od pisaca u timu ima drugačiju verziju, zamisao onoga što se događa tokom tog razgovora", rekao je King.

Takođe je otkrio kako "And Just Like That" namerava ponovo da počne snimanje u oktobru u nadi da će biti spreman za emitovanje do leta 2023. U intervjuu za "Variety" takođe je govorio o tome kako su u prvoj sezoni uspeli u tajnosti da drže smrt Gospodina Zverke (Krisa Nota), sve do premijere.

foto: Profimedia

"Pravo je čudo da smo tu epizodu uspeli da emitujemo pre nego što je iko saznao da je Zverka umro. To je herkulovski", ističe King.

Kako bi sprečio statiste da "brbljaju", King je doveo Nota na snimanje dok se snimala sahrana za njegovog lika. Izvođeni su lažni oproštajni govori, ali na kraju je trebalo preći na posao, pa je King ranije poslao kući polovinu statista, ostavljajući njih 75 da budu u scenama.

foto: Profimedia

"Uzeo sam Saru Džesiku za ruku, a mi smo ustali i rekli: 'U redu, zadržao sam vas 75 jer želimo da čuvate našu tajnu. A ovo je Zverkina sahrana i učinili smo sve što smo mogli da se to sačuva u tajnosti. To je vrlo važno za seriju i voleli bismo da nam to i uspe. A onda, 13. decembra, dan nakon emitovanja, možete da kažete svima da ste bili tamo'", ispričao je King.

"I jesu! Sačuvali su to u tajnosti. Mislim da je to bio odraz poštovanja i ljubavi prema Keri. Nisu želeli da joj unište šou, jer su osećali da je on i njihov", zaključio je King.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

02:12 OVAKO SADA IZGLEDA VESNA TRIVALIĆ! Popularna glumica vraća se u Srbiju nakon 17 godina SVI PRIMETILI JEDNO NA NJOJ!