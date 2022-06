SVOJOJ DECI PEVAM PESME NA SRPSKOM JEZIKU: Američka glumica srpskog porekla usred emisije psovkom IZBEZUMILA VODITELJA!

Američka glumica srpskog porekla, Saša Aleksander gostovala je u emisiji čuvenog Konana O’Brajena i tom prilikom voditelju je pokušala da objasni kako zvuče psovke u Srbiju.

Glumica Saša Aleksander je najpre objasnila da je njena majka poreklom iz Srbije i da ona svojoj deci u kući peva pesme na našem jeziku. Dotakla se i svog detinjstva pa je napomenula kako je odrasla uz našu muziku.

Takođe je rekla da je srpski jezik jedan od težih, ali da ima dubinu i emociju u sebi. I dok se očekivalo da će možda nešto i otpevati na srpskom, ipak je priča krenula u drugom pravcu pa su je tako pitali kako zvuče naše psovke.

Istini za volju, teško je na strani jezik dočarati te reči, ali se glumica odlično snašla.

Onda su je pitali kako bi zvučala neka psovka, a Saša je našla načina da objasni ali i zasmeje sve u studiju. Jedno od najpoznatijih srpskih psovki "Idi u pm" prevela je rečima "Go back in your Mamas" što je začudilo voditelja koji nije najbolje razumeo o čemu se radi.

Podsetimo, Saša Aleksander je rođena kao Suzana Drobnjaković, i ima impresivnu holivudsku karijeru. Rođena je u Los Anđelesu, a majka i otac su joj Srbi. Od 2007. godine udata je za reditelja Eduarda Pontija, sina slavne Sofije Loren. Sa njim ima dvoje dece.

