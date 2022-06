SLAVNI GLUMAC OČAJAN: Njegova JEDVA PUNOLETNA ćerka zarađuje na SAJTU ZA ODRASLE! Za sve okrivio BIVŠU ŽENU! (FOTO)

Čarli Šin okrivio je Denis Ričards, svoju bivšu suprugu, zbog toga što je njihova ćerka Sem "Semi" Šin napravila profil na OnlyFansu.

"Ona ima 18 godina i živi s majkom. To se ne bi dogodilo da je pod mojim krovom", rekao je Šin za Page Six.

"Ne odobravam to, ali ako već ne mogu da sprečim, apelujem na to da se to napravi sa stilom, kreativno, te da ne žrtvuje svoj integritet", dodao je glumac.

"Ona sama donosi odluke"

Semi je u martu ove godine napunila 18 godina, a svoj OnlyFans profil je najavila poslednjom objavom na Instagramu u kojoj je pozvala ljude da kliknu na link u biografiji.

Iznos mesečne pretplate na Semin profil iznosi 19.99 dolara. Obećala je da će objavljivati 2 ili 3 posta nedeljno, a svoje pratioce je pozvala i da joj se jave privatnom porukom.

Celu priču je prokomentarisala i Denis Ričards, koja je naglasila da njena ćerka ne donosi odluke na temelju toga u čijoj kući živi.

"Kao roditelj, ja je mogu jedino usmeravati i verovati njenoj proceni, ali ona sama donosi odluke", dodala je.

Inače, Ričards i Šin su se venčali 2002. godine, ali brak im se raspao pre nego što im se 2005. rodila druga ćerka, Lola Šin.

