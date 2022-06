SEĆAŠ LI SE KAD SI MI NABIO GLAVU U AUTOMOBILU KA TVOM P*NISU? Glumac zaveo 15 godina mlađu UČENICU: Nijednoj nisam bio veran!

Holivudski šarmer Džejms Franko (44), koji već godinama lomi ženska srca i poznat je po činjenici da teško ostaje veran, nedavno je uhvaćen na bazenu sa devojkom Izabel Pakzad, sa kojom trenutno uživa na odmoru u Sardiniji.

Džejms je u hladu slušao muziku i čitao knjigu, dok je njegova 15 godina mlađa izabranica paradirala u minjaturnom, svetloroze bikiniju, pokazavši sjajnu figuru - trbušnjake i oblu, izvajanu zadnjicu.

Inače, par se retko pojavljuje zajedno na javnim događajima, pa ih je uglavnom moguće videti samo na paparaco fotkama. Oni su zajedno od 2017, a iako nije potvrđeno kako su se upoznali, većina veruje da je njihova ljubav otpočela na Univerzitetu u Južnoj Karoliji, koji je ona pohađala, a gde je glumac bio predavač.

Franko je otkrio jednom prilikom da je prevario svaku devojku pre Izabel i priznao je da je spavao sa nekim od polaznica u svojoj glumačkoj školi, a za to je okrivio svoju dugogodišnju borbu sa seksualnom zavisnošću. No, tvrdi da mu je ova brineta pomogla da prevaziđe probleme.

- To je bilo pogrešno i sada to znam. Tada sam mislio da je to u redu jer dvoje odraslih ljudi pristaje na odnos, ali u razgovoru s drugim ljudima i profesorima shvatio sam da nije bilo kul - prokomentarisao je svoje ponašanje u podkastu "The Jess Cagle".

Inače, Izabel je ostala uz Džejmsa i tokom prilično turbulentnih vremena, kada ga je pet žena optužilo za neprimereno seksualno uznemiravanje. Takođe, dve njegove koleginice su javno progovorile o neprijatnim iskustvima koje su prošle sa njim.

- Sećaš li se kad mi nabio glavu u automobilu ka tvom penisu i da li se sećaš da si rekao mojoj drugarici koja ima 17 godina da te poseti u hotelskoj sobi, nakon što si tu istu ponudu ranije uputio još jednoj maloletnici? - napisala je Frankova koleginica Vajolet Pejli.

Na ove navode ubrzo se nadovezala i komičarka Sara Tajer Kaplan:

- Sećaš li se kako si mi pre nekoliko nedelja rekao da moja potpuna golotinja, na koju si me naterao u dva tvoja filma za sto dolara po danu, nije izrabljivanje jer sam potpisala ugovor? Tome je vreme isteklo.

Takođe, dovođen je u vezu sa jednom 16-godišnjakinjom, a u javnost je čak isplivala i njihova prepiska, ali se on pravdao time da nije znao koliko godina ima.

On je odbacio sve optužbe, ali se prošle godine nagodio u jednoj tužbi, plativši 2,2 miliona dolara devojci koja je tvrdila da ju je primorao da snima eksplicitne scene ispred kamere, iako to nije želela.

Franku ovo nije uništilo karijeru, ali definitivno ga jeste koštalo mnogo novih projekata. No, bar ima sreće u ljubavi!

- Mnogima sa strane moj život se verovatno činio savršen jer sam imao sve što sam mogao poželeti – novac, karijeru i slavu – a zapravo sam bio usamljen i nesrećan čovek - rekao je svojevremno poznati 44-godišnjak.

