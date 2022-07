TANJU BOŠKOVIĆ JE "LJUBAV ŽIVOTA" OSTAVILA NA NAJSUROVIJI MOGUĆI NAČIN: Bog mi je dao druge darove, ali ne i da budem udata!

Iako je, čim je zakoračila na javnu scenu dobila titulu jedne od najfatalnijih glumica, Tanja tvrdi da nije imala sreće u ljubavi, a prenosi Alo.

Tanja Bošković je rođena 27. juna 1953. godine u Beogradu. Potiče iz ugledne porodice, i majka Ivanka i otac Velizar su joj bili profesori književnosu, a ima sestru Slavenku koja je dve godine mlađa od nje.

Uspela je da napravi bogatu glumačku karijeru, a nema osobe koja ne zna bar za jednu njenu ulogu. Tanja je bila zvezda mjuzikla Pozorišta na Terazijama, a 1986. godine je postala stalni član Ateljea 212. Priznala je da joj se dešavalo da ovacije traju i po 20 minuta nakon izvođenja predstave.

Međutim, javnost se najviše interesovala za njen ljubavni život, a ona tvrdi da on uopšte nije bio naročito uspešan.

- Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svetu kad me niko ne voli. U stvari nisu me voleli onako kako sam očekivala: bezuslovno i do kraja života - rekla je ona jednom prilikom.

Uvek je iskreno priznavala da samo za jednim pati.

- Meni je žao što nisam uspela da bivam udata. Prosto mi nije Bog dao taj dar, dao mi je druge darove. Na tome sam beskrajno zahvalna. A ovo nisam umela - priznaje ona.

Volela je jednom jako, ali je ta romansa završila krahom, a ona je više puta spominjala da je taj raskid delimično slomio. Tanja iz vezi sa rediteljem Dejanom Karaklajićem ima dvoje dece, ćerku Lanu i sina Dorđa. Ćerka je krenula njenim stopama i bavi se glumom, a sin je završio Fakultet političkih nauka i početkom 2014. godine se oženio i danas živi u Americi.

Ova veza nije uspela da opstane, a čovek koga je neizmerno volela, kako ona kaže, je ostavio rečima: "Ne vredi, ti si udata za pozorište", rekla je Tanja svojevremeno u emisiji Exkluziv.

Uprkos svim nedaćama uspela je da zadrži osmeh na licu. Kao najveći uspeh u životu navodi majčinstvo.

- Bog ti poveri na čuvanje to malo biće, a to je velika čast. U tom danu kad sam postala majka, ja se više ničega bojala nisam - rekla je glumica.

Tanja je i u poznim godinama zadržala osmeh devojčice i tinejdžersku razdraganost. Gostujući u emisiji "Balkanskom ulicom", na televiziji RTS, osvrnula se na mlade generacije i rekla:

- Nisu slučajno napravljene te društvene mreže. Više niko nikog ne dodiruje, niko nikog ne grli. Vi možete da živite, raditi iz svoje kuće i nikada nikog ne upoznati. Znate kako se postaje ranjen, ako nema ko da vas zagrli - zaključila je mudro glumica.

