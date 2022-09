MOJA DECA PATE! Toti nikad iskreniji o PREVARI supruge: Bio sam POLA ČOVEKA, patio kao PAS, nije bila tu kada mi je trebala!

Sredinom jula svet je šokirala vest o tome da su Frančesko Toti (45), legendarni fudbaler Rome, i njegova supruga Ilari Blazi (41) stavili tačku na brak posle 20 godina ljubavi i troje dece. Prvobitno su mediji naveli da je za razvod kriva Totijeva prevara i romansa sa 34-godišnjom Italijankom Noemi Boki, ali ubrzo je javnost saznala nešto drugačije informacije

Naime, ispostavilo se da je Ilari ta koja je mesecima varala fudbalera sa mladim fitnes trenerom, a da ovo nisu samo obične spekulacije potvrdio je nedavno i sam Toti. Nekadašnji princ Rima rešio je da se oglasi i ispriča istinu o svemu što se dešavalo, bar iz njegove perspektive.

- Nije tačno da sam ja taj koji je prvi izdao naš brak. Rekao sam da neću pričati o tome i nisam, ali sam pročitao previše laži u poslednjih nekoliko nedelja. Neke od njih su dovele do toga da moja deca pate - rekao je u intervjuu za "Corriere della Sera".

Legendardni fudbaler dodao je i da više neće davati izjave za medije kako bi zaštitio svoju decu.

- Prava kriza izbila je između marta i aprila prošle godine. Ali i pre toga sam dugo patio. Prošao sam kroz težak period - prvo jer sam završio karijeru, a onda je usledila smrt mog oca zbog Kovida 19. I ja sam dve nedelje bolovao od tog virusa. Međutim, moja žena, kada mi je bila najpotrebnija, nije bila tu - objasnio je proslavljeni 45-godišnjak.

Toti, ipak, deo krivice pripisuje i sebi:

- Kada se neki odnos pokvari, krivica je uvek podeljena: pola - pola. Trebalo da je više vremena provodim s njom.

Glasine o mogućem neverstvu njegove supruge doprle su i do Totija u jednom momentu:

- U septembru prošle godine čuo sam tračeve: 'Ilari ima nekog drugog'. Zapravo, imala ih je više od jednog.

Fudbaler je proverio mobilni telefon svoje supruge kako bi potvrdio glasine - nažalost, ispostavilo se da su istinite.

- Nikada to nisam uradio za 20 godina, niti je ona to uradila meni. Ali kada me je nekoliko različitih ljudi, kojima verujem, upozorilo an to šta se dešava morao sam da postanem sumnjičav. Pogledao sam njen mobilni telefon i saznao da postoji treća osoba, koja je bila posrednik između Ilari i još nekog. Pisalo je nešto poput: 'Videćete se u hotelu' - rekao je.

Toti ističe da ga je ova spoznaja bacila na dno i da je utonuo u depresiju_

- Bilo je glasina i u prošlosti, i o njoj i o meni. Ali, to su zaista bile samo glasine. Ali sada sam našao dokaz. To je bila činjenica. I to me je dovelo do depresije. Nisam više mogao da spavam. Pretvarao sam se da je sve u redu, ali to nisam više bio ja, bio sam neko sasvim drugi. Izvukao sam se iz toga zahvaljujući Noemi.

Nekadašnji kapiten Rome istakao je da je vezu sa Noemi započeo nakon Ilarinog neverstva:

- Ranije smo bili prijatelji. Onda, posle Nove godine, to je preraslo u nešto više. Ilari je već izlazila sa drugim muškarcima pre nego što se rodila moja priča sa Noemi.

