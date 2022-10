ZAKORAČILA SAM PREKO BALKONA I HTELA SAM DA SKOČIM! Glumica pretrpela strašno zlostavljanje: Nisam ni shvatila da je to silovanje!

Glumica Konstans Vu ispričala je u intervjuu za "Ej-Bi-si njuz" da ju je producent serije „Fresh Off the Boat“ seksualno uznemiravao kao i da je godinama pre toga bila žrtva silovanja.

Glumica, koja je stekla slavu u "Ej-Bi-si" serijalu "Fresh Off the Boat" i postala prava filmska zvezda sa glavnim ulogama u "Crazy Rich Asians" i "Hastlers", podelila je sa javnošću traumatična iskustva, a intervju će nakon jučerašnjeg emitovanja u emisiji "Dobro jutro, Ameriko" biti prikazan i na "Najtlajnu".

Konstans Vu je o nasilju koje je doživela pisala i u knjizi "Making a Scene", koja je od juče u prodaji.

Glumica se nedavno vratila na društvene mreže sa kojih se povukla 2019. nakon oštrih kritika koje je dobila zbog komentara o novoj sezoni "Fresh Off the Boat". Vu je tada izrazila nezadovoljstvo zbog odluke da se snimi nastavak, a onda je pokrenula bujicu uvreda.

- Plašila sam se da se vratim na društvene mreže zato što sam zbog toga zamalo izgubila život. Pre tri godine, kada sam pisala nepromišljene tvitove o novoj sezoni serije, izazvala sam bes i internet nasilje koje je postalo ozbiljno. Osećala sam se loše zbog onoga što sam uradila. Kada mi je stiglo nekoliko poruka od koleginica koje su istog porekla kao i ja, a koje su mi rekle da sam postala mrlja u našoj zajednici, osećala sam kao da ne treba više da živim. Kada pogledam unazad, nerealno mi je da me je nekoliko poruka nateralo da pomislim da sebi oduzmem život, ali to se desilo. Srećom, prijatelj me je pronašao i odveo u bolnicu - ispričala je kasnije Konstans Vu.

Iza kulisa "Fresh Off the Boat":

- Producent mi je tražio seksi selfije, pretio mi je, zastrašivao.. plašila sam se da ću ostati bez posla.

Vu je rekla da je ona, iako su gledaoci smatrali "Fresh Off the Boat" "svetlim vrhuncem azijsko-američkog predstavljanja" na televiziji, tiho patila iza kulisa.

U svojoj knjizi, glumica je otkrila da ju je "seksualno uznemiravao i zastrašivao" jedan producent serije, Amerikanac azijskog porekla, čije ime nije navela. Taj muškarac koji joj je i pretio, tražio je od nje da mu noću šalje "seksi selfije", slao joj je neprikladne komentare o slikama njenih prijatelja i dodirivao po pantalonama.

Ej-Bi-Si, koja je šest sezona emitovala "Fresh Off the Boat", između 2015. i 2020. godine, nije komentarisala ove navode. Vu je rekla da je „stalno bila uplašena da će je otpustiti“ napominjući da se sve dogodilo „pre-#MeToo pokret“.

- I to je zaista bio sukob za mene jer nisam htela da pričam o tome jer nisam želela da... ukaljam reputaciju jedne emisije kojom su Amerikanci azijskog porekla hteli da predstve sebe - istakla je.

Do početka druge sezone, Vu je bila spremna da se suprostavi uznemiravanju jer joj je glumačka ekipa pružala sigurnost.

- Tada sam konačno počela da govorim ne na njegove neprikladne zahteve, i to je ono što ga je razbesnelo. I do danas, od tada, nismo razgovarali - istakla je.

Vu se bojala reakcija na njenu priču, ali joj je terapija pomogla da se suoči sa onim što je doživela, piše "Dobro jutro, Ameriko".

Otpisali su je zbog nekoliko tvitova:

- Nisam želela da radim na mestu koje me je podsećalo na seksualno uznemiravanje, stid i strah.

Konstans Vu u knjizi detaljno opisuje trenutak iz maja 2019. kada je njena karijera doživjela veliki zaokret.

Emitovano je tada finale pete sezone serije „Fresh off the Boat“, a glumica je rekla da se radovala sledećem poglavlju u svojoj karijeri. Izjavila je za „GMA“ da je poslednja epizoda pete sezone „napisana kao finale serije“ i tvrdi da joj je mreža dala „svoj blagoslov“ da nastavi sa drugim projektima.

Ali kada je objavljena vest da će se sitkom vratiti, glumica je na Tviteru izrazila svoju frustraciju u tvitovima koje je zatim obrisala.

- Dođavola. Trenutno sam toliko uznemirena da bukvalno plačem - napisala je.

- Dobila sam ove druge poslove zbog kojih sam bila zaista uzbuđena i bila sam spremna za nov početak. Bila sam spremna da prestanem da radim na mestu na kojem je bilo toliko sećanja na seksualno uznemiravanje, stid i strah. Pa kada sam saznala da ne mogu da nastavim dalje, osetila sam se iskreno izdano - napomenula je.

Dodala je da su njene objave na Tviteru bile nepromišljene i da je njen potez prema članovima ekipe koji su je podržavali, bio nezahvalan, a najviše ju je pogodila reakcija azijsko-američke zajednice koja ju je progonila dok su neki njeni članovi odbijali i da razgovaraju sa njom o toj temi.

Konstans Vu ponosno ističe da se izvinila članovima ekipe serije koji su bili uz nju, kao i da je to bila najhrabrija stvar koju je uradila. Vu je rekla da je dobila jednu direktnu poruku, kao odgovor na svoje tvitove, od azijske glumice čije ime nije navela, ali je istakla da se nadala da joj je ona saveznik.

- Poslala mi je neke poruke, uvredila me je do te mere da sam pomislila da moram da okončam sopstveni život. I znate, suludo je da zbog nekoliko poruka pomislite tako nešto. U suštini rekla mi je da sam mrtva za azijsko-američku zajednicu, i da ne mogu da uradim ništa da popravim štetu koju sam nanela. Bilo je to velika sramota, zbog toga sam se osećala kao da Amerikanci azijskog porekla smatraju da bi bilo bolje da jednostavno ne postojim - ispričala je pa opisala trenutak kada je bila na ivici života:

- Zakoračila sam preko balkona moje stambene zgrade i htela sam da skočim. Od razgovora o tome sada me svrbe dlanovi, jer se sećam, kako sam se pridržavala. Ali na kraju me je to nateralo da potražim pomoć. Bila sam dugo na terapiji i pod lekarskim nadzorom.

U svojoj knjizi Vu takođe govori o silovanju koje se dogodilo pre više godina.

- Nisam ni shvatila da je to silovanje. Ali silovanje jeste seks na koji ne pristajete - rekla je i dodala da je izričito rekla muškarcu nije spremna za intiman odnos, ali da ga to nije zaustavilo.

- Nisam uzvratila jer je, pre svega, on bio duplo krupniji od mene, bili smo u njegovom stanu... - dodala je i naglasila da se bojala da će postati još više nasilan ako reaguje.

Vu je rekla da se "plašila da napravi scenu" da se na kraju "samo predala". Glumica je poručila joj je trebalo "decenija" da se suoči sa time da je bila seksualno napastvovana.

- Trebalo mi je mnogo vremena da čak i izgovorim reč na "s" - izjavila je.

