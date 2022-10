SITNA DUŠA, HLADAN I LAŽLJIV: Kralj Čarls u ozbiljnom problemu zbog onoga što mu se sprema! Isplivaće PRLJAVE TAJNE iz mladosti

Kralju Čarlsu III početak vladavine britanskom monarhijom neće biti lak, a sve zahvaljujući producentima popularne serije "Kruna".

Nova, peta sezona stiže 9. novembra i imaće 10 epizoda, čija će radnja biti smeštena u 1990-e godine. U fokusu će biti odnos princeze Dajane i Čarlsa, te će izneti bolne detalje, a kako piše The Sun, novopečenog kralja će prikazati kao "sitnu dušu, hladnog i lažljivog čoveka".

Elizabet Debicki će umesto Eme Korin tumačiti Ledi Di u petoj i šestoj sezoni, u kojoj će biti prikazana njena smrt 31. avgusta 1997.

"Ovo nije moglo da se dogodi u delikatnijem trenutku za novog kralja i njegovu kraljicu suprugu, pogotovo jer su na visokom mestu u svesti javnosti", rekao je izvor za The Sun.

"Netflix preokreće događaje koji su se dogodili pre 30 do 40 godina, ali su još uvek sirovi za one koji su uključeni. Najgori element za kraljevsku porodicu je to što će milioni ljudi širom sveta gledati ovu seriju i manje je gledati kao dramu, a više kao dokumentarac. A pažnja na Vindsorove ne može biti veća budući da je prošlo samo nekoliko nedelja od sahrane kraljice Elizabete II, a bliži se krunisanje kralja", dodao je.

Peta sezona će sadržati ne samo Čarlsov krah braka s Dajanom nego i razvod princa Endrua i princeze Ane, koja se iste godine i udala.

Fanovi željno iščekuju seriju, čiji je trailer nedavno objavljen, a u uvodu se može čuti rečenica: "Bakingemska palata izdaje ovu izjavu: Sa žaljenjem se princ i princeza od Velsa razvode".

Inače, ranije je najavljeno da će u petoj sezoni serije biti prikazana Filipova afera s njegovom bliskom prijateljicom Peni Knačbul.

Kako je izvestio The Sun, snimljene su intimne scene između glumaca koji tumače princa i grofice Mauntbaten od Burme koja je bila mlađa 32 godine od pokojnog vojvode od Edinburga. Trebalo bi da bude prikazano kako se dodiruju rukama dok on priča o svom braku, a kraljičin bivši sekretar je rekao da je takav potez od producenata "okrutno smeće".

Diki Arbiter, koji je bio Elizabetin portparol od 1988. do 2000., rekao je za The Sun da je neukusno da se snime takve scene nekoliko nedelja nakon kraljičine sahrane.

"Do toga dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je nacija položila Njeno veličanstvo na počinak pokraj princa Filipa, ovo je vrlo neukusno i, iskreno, okrutno smeće. Istina je da je Peni bila dugogodišnja prijateljica cele porodice. Netflix ne zanimaju osećanja ljudi", rekao je Arbiter.

Urednica časopisa Majesty (Veličanstvo) Ingrid Suard je takođe komentarisala celu situaciju.

"To je krajnje loš ukus. Ovo je fikcija. Nema šanse da u milion godina on s bilo kim razgovara o svom braku. Kraljevska porodica to verovatno neće gledati zbog sopstvenog razuma", ispričala je.

Netflixov izvor je istakao za Daily Mail da u skriptu o sadržaju sledeće sezone serije čista spekulacija, a Bakingemska palata se nije oglasila o tome.

Filip je nazivao Peni drugom najvažnijom ženom u svom životu i bili su prijatelji decenijama, te ih je zbližila njihova ljubav prema vožnji kočijama. Princ je bio velika podrška grofici kada je njena petogodišnja ćerka Leonora preminula od karcinoma bubrega.

Peni je često posećivala princa na njegovom imanju u Norfolku, gde je provodio većinu svog vremena nakon što se povukao iz javnog života u avgustu 2017. Bila je jedina osoba, koja nije članica kraljevske porodice, koju su pozvali na Filipovu intimnu sahranu prošle godine, što je pokazalo koliko mu je značila.

Imala je toliko dobar i blizak odnos s princem i kraljicom da nije bila izostavljena ni s jednog spiska zvanica za svečane događaje. Bila je prisutna i na Elizabetinoj sahrani prošlog meseca.

