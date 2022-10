SEČEM DRVA, ŽIVIM KAO U 18. VEKU: Iz Amerike se javila Neda iz Greha njene majke! Pogledajte kako provodi dane, OVOME se svi ČUDE

Čuvena glumica Ivana Jovanović, koja je tumačila lik Nede u seriji "Greh njene majke", javila se iz Amerike, gde živi već godinama unazad.

Kratak snimak koji kruži društvenim mrežama, a u kome se pojavljuje čuvena Neda iz pomenute serije pokrenuo je lavinu reakcija jer su se mnogi začudili, ali i zabrinuli kako glumica u njemu govori, ali i zbog onoga što govori.

- Ćao! Nismo se videli osam godina. Izvinjavam se ako sa(u)m r(u)azvila akcenat, al' to se dešava sa nama koji smo se odselili iz Beograda - rekla je Ivana na početku videa koji se masovno deli društvenim mrežama.

Dunjice, to sam ja Neda pic.twitter.com/DKDAct2ysn — Krls (@ZlocinIzSlasti) October 19, 2022

- Živim u prelepom Ajdahu trenutno. Ja, u stvari, mogu da kažem da živim u celoj Americi - dodala je Ivana, dok u snimku oko nje vidimo dvorište.

- Stalno putujem! Živela sam sedam godina u Los Anđelesu, sada sam se preselila u Ajdaho, u prelepu, fenomenalnu, planinsku atmosferu! Živim kao u 18. veku - navodi bivša glumica.

- Sečemo drva, idemo u kupovinu, ovo je dvorište... I tako, osećam se fenomenalno - zaključila je ona.

foto: Printscreen

Ivana se, podsetimo, sa sinom Viktorom odselila u Los Anđeles i tamo počela potpuno nov život. Radila je kao kreativni menadžer u jednom restoranu, ali i kao instruktor joge.

- Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu, u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temama koje me inspirišu - govorila je ranije ona, te dodala da je okružena poznatim svetskim facama.

foto: Printscreen

- Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam. Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše - istakla je Ivana jednom prilikom za "Gloriju".

foto: Printscreen

- Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj nedelji samo dva sata dnevno držim časove joge - pričala je tad, dok ju je život sad odveo u drugi deo SAD.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:21 NEĆU DA ARČE MOJU ZADNJICU! Glumica pobesnela zbog filma u kome je potpuno obnažena: PROBLEM NASTAO OKO GOLE POZADINE