BILA JE NAJLEPŠA ŽENA KOJA JE HODALA ZEMLJOM, A ONDA JE NESTALA: Pričalo se da je UMRLA, a evo zašto se godinama KRIJE OD SVETA!

Kada se spomenu supermodeli, većini su odmah u glavi Linda, Naomi, Sindi... ali i lepa Tatjana Patic, manekenka za koju su mnogi smatrali da je jedna od najlepših žena koje su ikada hodale zemljom. Boginja lepote harala je modnim pistama, krasila naslovnice prestižnih časopisa, a svaki njen korak privlačio je pažnju medija, a onda je samo odjednom nestala.

Godinama su se mnogi pitali šta se dogodilo sa njom, da su se u jednom trenutku nizale i urbane legende da je umrla, iako je to, naravno, bilo daleko od istine. Istina je da je manekenka odlučila da se posveti mirnom, porodičnom životu, i to do te mere, da je čak svojevremeno odbila da se pojavi u dokumentarcu o slavi i uspehu originalnih supermodela, piše Wanted.

Ostale četiri dame - Naomi Kembel, Sindi Kraford, Linda Evanđelista i Kristi Tarlington prihvatile su učešće u dokumentarnom filmu.

Inače, Tatjana, rođena Nemica odrasla je u Švedskoj, a manekenstvom je počela da se bavi sa 17 godina. Ubrzo nakon toga preselila se u Njujork. Njena vitka, visoka figura i lepo lice očarali su modni svet, a postala je poznata po tome što može da izgleda drugačije "pod svakim svetlom" i na svakom snimanju.

Kolika je senzacija bila tokom 90-ih najbolje svedoči činjenica da je krasila preko 200 naslovnih strana različitih prestižnih magazina, a najupečatljivija je iz britanskog Voga iz januara 1990. godine gde je fotografiju radio Piter Lindberg.

Do tada se u više navrata pojavljivala na naslovnicama prestižnih časopisa.

Lepa plavuša sarađivala je i sa mnogim poznati brendovima kao što su Versace, Chanel, Valentino, Karl Lagerfeld, Helmut Lango, Donna Karan, Jean Paul Gaultiero, Vivienne Westwood, a godinama je bila zaštitno lice kuće Jil Sander.

Kao jedna od "velike petorke" pojavila se i u kultnom sportu "Freedom" Džordža Majkla, zajedno sa ostale četiri lepotice.

Tatjana je početkom 90-ih prebacila fokus na glumu, ali to nije potrajalo, nakon čega se ozbiljno posvetila ekološkom aktivzmu, što joj i danas drži pažnju. Naime, ona je u Malibuu kupila farmu davne 1989, a i danas živi tamo okružena životinjama i bavi se ekološkom proizvodnjom hrane.

Posvećena je odgajanju sina Džonasa, koji nosi njeno prezime, a o njenom ljubavnom životu ne zna se ništa, osim da je od 2003. do 2009. bila u braku sa Džejsonom Džonsonom.

"Nisam želela da dam sina dadilji. To sam izabrala. Svi imamo različite prioritete i to je bio moj. Nisam želela da budem u avionu svaki dan", rekla je bivša manekenka nekoliko godina.

Tatjana je tokom poslednjih nekoliko godina uradila nekoliko modnih projekata i reklama, ali je iste birala vrlo pažljivo i jedva se mogu nabrojati na prste obe ruke.

"Bilo je glamuroznih trenutaka, ali bilo je i jako naporno. Loši delovi tog posla su česta putovanja i stalni umor. Uvek sam mislila da manekenstvo nisam ja - to je samo posao. Nije me to definisalo", rekla je ona svojevremeno.

